'She-Hulk: Abogada Hulka', retrasada ligeramente: Disney+ cambia de estrategia tras la decepción de audiencia de 'Ms. Marvel'

'She-Hulk: Abogada Hulka' tendrá un capítulo nuevo todos los jueves, una novedad que se anunció hoy antes de la aparición de Disney+ en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión. La noticia llega poco más de un año después de que la plataforma cambiara su día de lanzamiento predeterminado para nuevos episodios de viernes a miércoles.

Como resultado, ahora 'She-Hulk' debutará tan solo un día después de lo anunciado, el 18 de agosto, y los episodios posteriores se lanzarán todos los jueves. La noticia hace que el anuncio previo de que 'Star Wars: Andor' retrasará su lanzamiento sea más interesante, ya que se informó que el mes de aplazamiento, con un lanzamiento de tres episodios el 21 de septiembre se hizo en parte para ayudar a que el programa tuviera un gran estreno, pero la realidad esconde una jugada condicionada por un posible fracaso reciente.

Ahora, de repente, parece que Disney está revisando la estrategia para espaciar estos programas lo suficiente como para que no se peleen entre sí, una estrategia inteligente, ya que se ha demostrado que el seguimiento funciona mejor con un gran show a la vez. La ejecución de la temporada 2 de 'The Mandalorian' a fines de 2020 dejó pista a 'WandaVision', que se estrenó a principios de 2021, dejando espacio a todas sus series posteriores para ser la única que ocupara el peldaño de la cultura geek en ese momento. El error vino más adelante.

New episodes of Marvel Studios’ #SheHulk: Attorney at Law are streaming Thursdays starting August 18, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/oc6WVN2CtB