Lo más visto en Disney+ no es ni 'Anatomía de Grey' ni 'Star Wars'. Esta antología de terror con David Schwimmer ha regresado a lo grande

Si me llegan a decir hace unos años cierto regreso de R.L. Stine a televisión con películas (la trilogía de 'La calle del terror') y series no me lo hubiera creído. Y lo mejor es que están funcionando francamente bien tanto a nivel de crítica como de público, que arropa cada entrega con bastante calor.

Tanto que ahora mismo, la serie más vista en Disney+ es la temporada 2 de la antología de terror que recupera la extensa serie de libros del autor. Está protagonizada por un rostro muy familiar para todos, David Schwimmer ('Friends'), y lleva por título 'Pesadillas: La desaparición' (Goosebumps: The Vanishing).

A nivel global está la primera en 21 países, superando tanto a 'Anatomía de Grey' como a 'Modern Family'. Si nos vamos al ranking en España, la encontramos también la primera, presidiendo un podio completado por 'Invisible' y 'Star Wars: Tripulación perdida'.

Temblad muchachos, temblad

Compuesta de ocho episodios y estrenada el pasado viernes 10, esta nueva entrega de la serie está protagonizada por unos mellizos que pasan las vacaciones con su padre. Pronto se verán envueltos junto a sus amigos en la escalofriante historia de unos adolescentes que desaparecieron en 1994.

Junto a Schwimmer, esta temporada 2 cuenta con Ana Ortiz como Jen, Jayden Bartels como Cece, Sam McCarthy como Devin, Elijah M. Cooper como CJ, Galilea La Salvia como Frankie, Francesca Noel como Alex y Stony Blyden como Trey.

Nicholas Stoller y Rob Letterman son los que han desarrollado esta nueva temporada de 'Pesadillas', que cuenta con Hilary Winston como showrunner. Según Disney+, esta temporada coge elementos de algunos libros míticos de la franquicia como 'No bajes al sótano', 'El coche embrujado', 'Sangre de monstruo', 'La niña y el monstruo', 'Visita aterradora' y 'Pánico en el campamento'.

