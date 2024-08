'Juego de tronos' casi impide el viaje de una niña a Disneyland por culpa de Daenerys, y la historia es más rocambolesca de lo que crees

Era un día más en Swindon, una ciudad de unos 185.000 habitantes del condado de Wiltshire, en Inglaterra. Allí, Lucy, de 39 años, estaba dando los últimos pasos para disfrutar de sus futuras vacaciones en Disneyland París, cuando se encontró con una sorpresa desagradable: no podía sacar el pasaporte a su hija de seis años. ¿El motivo? Su nombre es marca registrada de Warner y necesita su aprobación específica. Los problemas de llamar a tu hija Khaleesi.

Juego de pasaportes

Según ha declarado Lucy a la BBC, "la información fue enviada a la Oficina de Pasaportes, que dijo que necesitaría una carta de Warner Brothers para confirmar que mi hija puede utilizar ese nombre". Surrealista, pero cierto. Si pudo tener un certificado de nacimiento sin problemas, ¿por qué no iba a poder tener un pasaporte? "No sabía que se podía registrar un nombre", dice la madre (con razón, por otro lado).

Hay que decir que todo se solucionó rápidamente: la Oficina de Pasaportes llamó a Lucy disculpándose, y explicando que la aplicaron una política que solo está destinada a aquellos que se cambian el nombre (lo que, por otro lado, no deja de ser curioso). De todas maneras, la madre tiene claro que si se ha solucionado ha sido exclusivamente porque ha tenido revuelo internacional: "Si no lo hubiera posteado en redes sociales, no se habría hecho nada. Me habría quedado atrapada, sin saber qué hacer".

De momento no han recibido los pasaportes, y Lucy no ha terminado de reservar sus billetes a Disneyland París por si acaso. Con suerte, a la entrada no tendrán otro problema legal, esta vez con Disney... pero en estos tiempos de propiedades intelectuales absolutamente locas, nunca se sabe. De hecho, nuestra protagonista dice que conoce más casos como el suyo, relacionados con 'Juego de Tronos'. Buena suerte a las 257 niñas que se llaman Daenerys en España.

