Ni 'El señor de los anillos', ni Harry Potter': es una de las mejores películas de fantasía del siglo XXI y tiene un récord que nadie va a poder superar

Los tráileres de un arma fundamental de las majors de Hollywood para que la gente conozca sus próximos estrenos. A veces nos venden algo totalmente diferente a la película y otras no logran reflejar su grandeza, pero hoy vamos a recordar el caso de una excelente película de fantasía, una de las mejores de lo que llevamos de siglo XXI, porque pasaron la friolera de 9 años desde el lanzamiento de su primer tráiler hasta su llegada a los cines.

Algunos ya sabréis que la película en cuestión es 'Donde viven los monstruos', la aclamada adaptación del libro infantil de Maurice Sendak dirigida por Spike Jonze. Su estreno en Estados Unidos tuvo lugar el 16 de octubre de 2009, pero es que el primer adelanto de la misma se había lanzado en diciembre de 2000, pero todo tiene una explicación.

Cambios y más cambios

Cuando Universal lanzó un teaser tráiler de 'Donde viven los monstruos' en 2000 acompañando al estreno de 'El Grinch', estaba previsto que la película se estrenase al año siguiente. No obstante, la película ni siquiera había empezado a rodarse, por lo que el vídeo en cuestión, que no está disponible online, no era más que una imagen con el título de la película y el sonido de los gruñidos de las bestias de fondo.

El plan entonces era que fuese en imagen real y estuviese dirigida por Gore Verbinski ('La cura del bienestar'), pero Universal decidió en 2001 que fuese animada, solamente para volver a cambiar de idea de 2003. Fue entonces cuando Jonze, que acababa de estrenar la excelente 'Adaptation (El ladrón de orquideas)' se sumó al proyecto, contando con el beneplácito de Sendak.

Sin embargo, a Universal no le terminó de convencer el rumbo que emprendió el proyecto, por lo que 'Donde viven los monstruos' pasó a ser una producción de Warner. Para 2005 ya tenían un guion y en 2006 empezó el trabajo de casting, comenzando el rodaje en julio de ese mismo año y llegando a su final en diciembre.

El trabajo de postproducción fue alto tumultuoso, con rumores de que Warner quería que se volviera a grabar toda la película. Finalmente, Jonze regrabó varias escenas y añadió tres nuevas, lo que disparó el presupuesto hasta los 100 millones de dólares.

Todo eso llevó a que 'Donde viven los monstruos' acabase estrenándose a finales de 2009 y que el Guinness World Records reconozca que se trata de la película que más tardó en estrenarse desde la aparición de su tráiler. Ahí es verdad que llamar tráiler a eso es muy generoso, pero es lo que hay.

Por cierto, 'Donde viven los monstruos' fue un tremendo fracaso en taquilla, ya que apenas ingresó 100 millones de dólares durante su paso por las salas de todo el mundo, por lo que provocó cuantiosas pérdidas a Warner. Además, el estudio tampoco es que esté exprimiéndola a fondo en otras ventanas, pues su blu-ray en España está actualmente descatalogado y tampoco está disponible ahora mismo en ninguna plataforma de streaming.

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de Amazon Prime Video en 2024