4 películas de fantasía mejores que cualquiera de 'Harry Potter' para ver en streaming este fin de semana

Estos días vuelve a hablarse mucho de la saga Harry Potter con motivo de la confirmación de que habrá un reboot televisivo que volverá adaptar los libros escritos por J.K. Rowling. Todavía queda mucho para que podamos echar un ojo a esa serie, pero lo que sí podéis hacer ya es ver en streaming estas 4 películas de fantasía mejores que cualquiera de las aventuras en la gran pantalla del joven mago interpretado por Daniel Radcliffe.

Con eso no quiero faltar al respeto a la franquicia de 'Harry Potter', pues le tengo bastante estima y creo que 'El prisionero de Azkaban' es la mejor entrega de todas. De hecho, me ha costado bastante elegir, pues yo mismo me he limitado al querer dejar fuera cualquier producción animada por eso de que en la gran mayoría hay animales que hablan y eso ya las mete de lleno en el terreno de la fantasía -eso no quita que me haya dado pena dejar 'La famosa invasión de los osos de Sicilia', disponible en Filmin, pues cualquier ocasión es buena para reivindicarla-.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que en Espinf también tenéis una lista con 4 de las mejores películas de fantasía de los últimos años que podéis ver en streaming, otra con 4 asombrosas de fantasía disponibles en HBO Max y otra con 4 geniales series animadas de fantasía y ciencia ficción que encontraréis en plataformas. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy:

'Eduardo Manostijeras' ('Edward Scissorhands', 1990)

Dirección: Tim Burton. Reparto: Johnny Depp, Winona Ryder, Anthony Michael Hall, Dianne Wiest, Kathy Baker, Alan Arkin, Vincent Price

Una excelente fábula en la que Tim Burton pudo dar rienda suelta a su inagotable imaginación en una época en la que su talento estaba en su época de mayor esplendor. Tierna en líneas generales pero sin renunciar al lado más retorcido de su director, es una película que aguanta perfectamente el paso del tiempo y que aborda con mucha fortuna lo que supone ser diferente.

Crítica de 'Eduardo Manostijeras'

'El laberinto del fauno' (2006)

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Sergi López, Ivana Baquero, Álex Angulo, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Doug Jones, Manolo Solo

Segunda entrega de la todavía inconclusa trilogía española de Guillermo del Toro en la que superó a la ya de por sí notable 'El espinazo del diablo' con un oscuro cuento de hadas que puede leerse como una especie de versión adulta de 'Alicia en el país de las maravillas'. Aquí el viaje de Ofelia la enfrenta a los horrores de la Guerra Civil española, pero refugiándose a menudo en un aparente mundo de fantasía que nos deja momentos inolvidables como la aparición del temible hombre pálido.

Crítica de 'El laberinto del fauno'

'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' ('The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring', 2001)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Billy Boyd, Dominic Monagha,n Orlando Bloom, Christopher Lee, Hugo Weaving, Sean Bean, Ian Holm, Andy Serkis

Una sensacional primera etapa en la odisea de Frodo para conseguir destruir el todopoderoso Anillo Único. Brillante en la presentación de personajes, Peter Jackson también lo borda en lo referente a la llamada de la aventura, ofreciendo además momentos tan icónicos como la batalla con el balrog en Minas Moria. Es cierto que las siguientes entregas la superan en épica, pero de eso tampoco falta aquí y además el resultado es mucho más equilibrado.

Crítica de 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo'

'La princesa prometida' ('The Princess Bride', 1987)

Dirección: Rob Reiner. Reparto: Cary Elwes, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, Wallace Shawn, André the Giant, Fred Savage, Robin Wright, Peter Falk

Incluso si no la has visto todavía -ya tardas en solucionarlo-, seguro que has oído o leído varias veces la mítica frase "Me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate para morir", pero es que esta pequeña maravilla es mucho más que uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Lo que encontraréis aquí es una aventura emocionante disfrazada de cuento que rebosa encanto y diversión por los cuatro costados.

Crítica de 'La princesa prometida'

En Espinof | 4 de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años para ver en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+