"A Putin solo le importa el territorio, no la gente". El director de 'Winter on Fire' explica por qué su documental es más relevante que nunca

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el director Evgeny Afineevsky defiende que su documental 'Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom' es vital para comprender el historia político del país y las razones de Putin para invadirlo.

El documental 'Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom' recogió las manifestaciones en Ucrania entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, cuando miles de activistas ocuparon la Plaza Maidan en Kiev. Viktor Yanukovych, el primer ministro del país por aquel entonces, mantenía ciertas políticas a favor de Putin y Rusia, impidiendo que Ucrania entrase a formar parte de la Unión Europea.

Tras el éxito de las protestas, Yanukovych fue finalmente destituido y huyó a Rusia, mientras que Ucrania tendrá la oportunidad de unirse a la UE en 2024. En medio de todo lo que está pasando esta semana, es necesario entender todos estos eventos que han terminado culminando en la invasión rusa, y el documental 'Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom' es una brillante manera de familiarizarse con estas protestas y la importancia que tuvieron para el país.

Este documental del director Evgeny Afineevsky supuso una de las primeras nominaciones a los Oscar para Netflix, y está disponible en la plataforma de streaming. Afineevsky ha defendido que su documental es hoy más relevante que nunca, ya que muestra la importancia de estas protestas y el deseo de los manifestantes por ser parte de un país democrático frente a la amenaza de un gobierno totalitario.

"Las revueltas de Euromaidan fueron una lección para Putin, no puede dejar que Ucrania sea libre. Como Putin no puede ganarse sus corazones, ahora está intentando encontrar una manera de quedarse de nuevo con la tierra", continuó el director. "Le importa el territorio, no la gente".