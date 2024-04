Uno de los thrillers más tensos de este año se ha estrenado en streaming. Odiseas clandestinas donde está en juego la vida o la muerte

Que estemos viviendo en una era donde se suceden todo el rato esa clase de crisis globales que pasan “una vez en la vida” no es nada sencillo de procesar, y a menudo sólo nos queda hacer algunos memes para liberar la tensión. Pero sin duda no es sano estar todo el rato expuestos a noticias donde se producen atrocidades o crímenes humanitarios alrededor del planeta.

Con este panorama, no invita mucho meter esta clase de sucesos terribles y traumáticos en el ocio que vemos, en las películas que escogemos reproducir. Especialmente si está documentándose con el realismo de la no-ficción, haciendo ya imposible hacer ejercicio de disociación para procesarlo sin quedarse algo desolado. Aun así, hay películas como ‘Beyond Utopia’ que sin duda merecen la atención.

Escapando de la represión

La directora Madeleine Gavin nos mete de lleno en las escalofriantes odiseas para escapar del régimen de Corea del Norte. Un documental en clave thriller que sigue a diferentes familias que tratan de llegar a una libertad que se les es negada en su hogar natal y que ha recibido diferentes menciones de honor en festivales como Sundance a lo largo del año. Ahora podemos verla en streaming a través de Filmin, donde se ha estrenado recientemente.

A través de gente como el pastor Seungeun Kim, que maneja una inmensa colección de contactos entre funcionarios corruptos y mercenarios que permiten la salida de gente de Corea del Norte, seguimos a un par de familias intentando llevar a cabo esta clandestina y peligrosa aventura. En el caso de un matrimonio con hijos y una abuela se sigue paso a paso su salida a través de rutas poco seguras, mientras que otra madre que ha logrado salir sigue a distancia el fallido intento de su hijo por escapar y que corre el riesgo de ser castigado severamente por las autoridades.

‘Beyond Utopia’ hace una sucesión lógica a una serie de diferentes documentales que han intentado mostrar la opresiva situación de la dictadura en Corea del Norte, con trabajos sobresalientes como ‘Under the Sun’ o ‘Dentro del volcán’ de Werner Herzog mostrando la represión desde dentro y sorteando limitaciones. Gavin no pierde demasiado tiempo en explicar el contexto que ha llevado a esta situación, y de hecho las partes más débiles del documental son los trazos gruesos que emplea para comentarlo.

‘Beyond Utopia’: tensión y desasosiego

Es por ello que ‘Beyond Utopia’ presenta más valor e interés como ejercicio de thriller desde el documental, detallando bien los tortuosos métodos empleados para poder salir del país y siguiendo de cerca a sus protagonistas en sus diferentes experiencias. La parte de la película que se centra en la huida presenta más tensión que muchas películas estrenadas este año.

Por otro lado, la angustia que vive la madre que tiene que experimentar la situación de su hijo desde la distancia y sin poder ver nada, desconociendo si el aportar más dinero verdaderamente está arreglando el problema, es uno de los vistazos más angustiosos que uno puede presenciar. Son emociones muy intensas que ‘Beyond Utopia’ explota a conciencia, y quizá no sea el visionado que más apetezca ver una tarde cualquiera. Aun así, es uno que vale la pena realizar.

En Espinof: