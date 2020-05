'Avatar 2': aquí tenemos la primera imagen de Sigourney Weaver en la anhelada secuela del éxito de James Cameron

Lo que ves arriba puede parecer una fotografía del rodaje de la primera 'Avatar' (2009) pero en realidad fue tomada el año pasado, en el set de las nuevas secuelas que ha rodado James Cameron. Secuelas que el cineasta lleva prometiendo desde hace años, haciéndonos sentir como la anciana Rose (Gloria Stuart) al principio de 'Titanic' (1997).

La imagen procede de la cuenta de Instagram del productor de la franquicia, Jon Landau, que aparece a la izquierda de la foto junto a los actores Sigourney Weaver y Joel David Moore. Se sabía que este último repite su personaje del Dr. Norm Spellman, sin embargo, no estaba del todo claro el papel que tiene Weaver en las continuaciones del que fuera el film más taquillero de la historia (hasta el pasado verano).

'Avatar 2' sigue prevista para las navidades de 2021

La veterana estrella reveló que encarna a un nuevo personaje en las secuelas de 'Avatar' pero esta breve pista confirma que también recupera a la Dra. Grace Augustine; eso a pesar de que, como recordarás, moría y se unía de un modo fantástico al planeta de Pandora. La única explicación para este regreso es un flashback... a menos que casualmente la doctora tuviese una hermana gemela dedicada a su mismo campo profesional, claro.

Tal como se ha informado previamente, 'Avatar 2' da inicio a una saga familiar que nos presenta a los hijos de Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana), y todo un mundo submarino que no había sido explorado en la película original. "Creo que el agua se convierte en otro mundo. [...] Hay un mensaje de no sacrificar todo por avaricia y conquista. Va a necesitar cuatro películas para transmitir el mensaje realmente alto y claro para todo el mundo", declaró Sigourney Weaver durante la filmación de las secuelas en 2018.

Pese a las dificultades derivadas de la pandemia del coronavirus, Fox y Disney mantienen en principio la fecha del estreno de la esperadísima 'Avatar 2', que debería estar en las salas de cine el 17 de diciembre de 2021. Las siguientes entregas deberían llegar en las navidades de 2023, 2025 y 2027.

A falta de clips, teasers, carteles o tráiler, de momento tenemos que conformarnos con estas escasas fotos del set y diseños de arte conceptual que ha ido publicando a cuentagotas la cuenta oficial de la saga en Twitter:

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.



Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV — Avatar (@officialavatar) April 29, 2020

That's a wrap, Na'vi Nation! 💙



It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek. 👀



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG — Avatar (@officialavatar) November 29, 2019