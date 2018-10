Sigourney Weaver revela que James Cameron comenzó a rodar Avatar 4 y 5: ya sabemos el mensaje de las secuelas

9 años después de la primera entrega, aún seguimos esperando que llegue una continuación de 'Avatar'. El ambicioso plan de James Cameron, que incluye cuatro secuelas, se ha ido posponiendo en varias ocasiones pero por fin arrancó en septiembre de 2017 con un presupuesto estimado de 1.000 millones de dólares. Si todo marcha como está previsto, veremos 'Avatar 2' en diciembre de 2020.

La 3ª llegaría en las navidades de 2021, la 4ª en 2024 y la 5ª en 2025. Teniendo en cuenta el tiempo que va a pasar (esperemos que no haya más retrasos) entre la original y la 2ª, es posible que Cameron y Fox estén siendo optimistas; en todo caso, si se cumple lo previsto, todavía faltan 6 y 7 años para ver las dos últimas películas. Y sin embargo, el rodaje ya ha comenzado. Lo ha revelado Sigourney Weaver en una reciente entrevista donde de la saga 'Avatar' y el frustrado proyecto de 'Alien 5' con Neill Blomkamp.

Recordemos que la veterana estrella vuelve al reparto de las secuelas de 'Avatar', al igual que Sam Worthington, Zoe Saldana y Stephen Lang (las principales novedades son Cliff Curtis y Kate Winslet). Preguntaron a Weaver si tendrá diferentes papeles ya que el suyo no sobrevivió. La actriz confirma que no recupera a la Dra. Grace pero sólo interpreta a un personaje en las secuelas:

Soy muy afortunada porque he crecido cerca del agua, estoy casada con alguien de Hawái y he aprendido a nadar. Además, tienes a los mejores buzos de seguridad del mundo. Lo que da miedo es que a veces tienes que llevar peso para estar en el fondo. Por suerte, tenía a un buzo en cada brazo para llevarme a la superficie. Estoy agradecida por eso porque, de lo contrario, aún estaría allí."

"Creo que el agua se convierte en otro mundo. Los guiones son increíbles, y en la primera, que me encanta, creo que no había preparado el terreno para muchas cosas. En la secuela tiene que contar una historia muy personal. Hay un mensaje de no sacrificar todo por avaricia y conquista. Va a necesitar cuatro películas para transmitir el mensaje realmente alto y claro para todo el mundo.