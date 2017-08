Stephen Lang seguirá siendo el villano en las secuelas de 'Avatar'

Hay quien piensa que James Cameron ha esperado demasiado para continuar 'Avatar' (2009) pero cada novedad relacionada con las secuelas genera tanta atención que apostaría que va a volver a arrasar; al menos con 'Avatar 2'. El plan es realmente ambicioso y arriesgado, desde luego, si bien hablamos del director de las dos películas más taquilleras de la historia: debe estar preparando algo extraordinario.

Después de años de preparación y retraso de fechas, al fin está trabajando en el rodaje de las cuatro entregas y uno de los detalles más llamativos de esta colosal producción es que prácticamente mantiene el mismo reparto de 'Avatar'. Y por lo visto, da igual que los personajes sobrevivieran o murieran, no han abandonado Pandora. De hecho, Cameron ha confirmado que Stephen Lang seguirá siendo el gran villano de la saga:

"El concepto interesante de las secuelas de 'Avatar' es que básicamente son los mismos personajes. Hay nuevos personajes y un montón de nuevos escenarios y criaturas, así que estoy llevando a los personajes que conoces a sitios desconocidos y moviéndolos en este viaje más grande. Pero no es un montón de nuevos personajes cada vez. No hay un nuevo villano cada vez, lo cual es interesante. Es el mismo tío. El mismo hijo de puta a través de las cuatro películas. Es muy bueno y cada vez se vuelve mejor. Sé que Stephen Lang se va a salir."

Ya hemos comprobado, tanto en 'Avatar' como en la reciente 'No respires' ('Don't Breathe', 2016), que Lang puede dar vida a un formidable e intimidante antagonista, no dudo que hará otro gran trabajo. No obstante, suena a oportunidad perdida y un tanto aburrido mantener al mismo villano durante toda la saga, en lugar de presentar a nuevos enemigos con diferentes personalidades, conflictos y objetivos. ¿Qué opinas?

El malvado Coronel Miles Quaritch es el tercer personaje que vuelve a la vida en las secuelas de 'Avatar'; también resucitan los que interpretaron Sigourney Weaver y Matt Gerald. Asimismo, repiten Sam Worthington, Zoe Saldana y Joel David Moore mientras que las novedades son Cliff Curtis y Oona Chaplin.

Recordemos que 'Avatar 2' se estrenará en las navidades de 2020, 'Avatar 3' en 2021, 'Avatar 4' en 2024 y 'Avatar 5' en 2025.