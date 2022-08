'Balada de pájaros cantores y serpientes': la primera imagen de la precuela de 'Los juegos del hambre' nos muestra a un acaramelado joven Snow

No, no se trata de la primera imagen de la siguiente gran película romántica, sino de la precuela de 'Los juegos del hambre'. 'Balada de pájaros cantores y serpientes' (Ballad of Songbirds and Snakes) llegará en poco menos año y poco (el 17 de noviembre de 2023) y ya se va dejando ver poco a poco.

En concreto tenemos una primera foto, protagonizada por Tom Blyth como un joven Coriolanus Snow junto con Rachel Zegler, que interpreta a la que será su "discípula", e interés romántico, Lucy Gray Baird (tributo del distrito 12).

Estos serán los que encabecen el reparto de la película, situada unas seis décadas antes (estamos con los décimos juegos del hambre) que la saga original, protagonizada por Jennifer Lawrence en su versión cinematográfica (y Donald Sutherland como el presidente Snow).

Bienvenidos a los Décimos Juegos del Hambre

Viola Davis ha sido la última en incorporarse al reparto de 'Balada de Pájaros Cantores y Serpientes' como la Dra. Volumnia Gaul, la Vigilante jefe de los juegos y una retorcida científica, responsable de la creación de varias de las criaturas mutadas que pululan tanto Panem como en el sangriento torneo.

Esta precuela es, por un lado, una historia del origen de Snow como última esperanza de una familia otrora poderosa pero ahora caída del Capitolio y su formación en la Academia; por otro lado, nos cuenta un momento crucial en la evolución de Los Juegos del Hambre.

Junto a Davis, Zegler y Blyth se encuentran también Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera y Jason Schwartzman. Francis Lawrence vuelve a ponerse tras las cámaras de una nueva adaptación de la saga de Suzanne Collins, guionizada por Michael Arndt y Michael Lessli.