El biopic de Freddie Mercury suspende su rodaje por la inesperada ausencia de Bryan Singer

El camino para sacar adelante un biopic de Freddie Mercury ha sido bastante accidentado. Sacha Baron Cohen iba a interpretar al líder del mítico grupo Queen, pero acabó abandonando el proyecto porque él quería optar por un enfoque algo más oscuro. La película estuvo años parada hasta el fichaje de Rami Malek, optándose por Bryan Singer para dirigirla. Todo parecía ir sobre ruedas, pero Fox ha suspendido el rodaje cuando apenas faltaban un par de semanas para que llegase a su fin.

El responsable de este percance ha sido Singer, ya que no regresó al set tras la celebración de Acción de Gracias. El motivo oficial es un problema de salud que afecta al director de 'X-Men' y su familia y que espera poder volver pronto. Una noticia inesperada que no ha sentado precisamente bien a los productores de la cinta, ya que no es la primera ni la segunda vez que Singer desaparece de forma repentina a mitad del rodaje de una de sus películas.

Que se sepa, Singer hizo algo parecido durante las grabaciones de 'Superman Returns' y 'X-Men: Apocalipsis' ('X-Men: Apocalypse'), pero en este caso podría tener detrás un motivo especialmente preocupante. Su nombre es uno de los que más suena cuando se habla de esos depredadores sexuales de Hollywood cuya identidad aún no ha trascendido. Aún está por ver si realmente está relacionado o si los rumores son ciertos.

Let us not forget https://t.co/0TNDxl8h1Q — Jessica Chastain (@jes_chastain) November 4, 2017

Por su parte, los productores de 'Bohemian Rhapsody' ya han empezado a barajar la posibilidad de fichar a otro realizador para completar lo que falta del rodaje. Y es que Singer tampoco había tenido una relación precisamente ideal con Malek y además era habitual que llegase tarde al set. Hasta se comenta que el director de fotografía tuvo que rodar escenas durante otra ausencia sin justificar de Singer... Eso sí, por ahora no se espera que esto afecte al estreno de la película, fijado para el 25 de diciembre de 2018.

Vía | Hollywood Reporter