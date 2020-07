Jean-Claude Van Damme aterrizará en Netflix con su nueva película: la comedia de acción 'The Last Mercenary'

Aunque pueda parecer que su brillo se ha ido apagando progresivamente durante los últimos años, nuestro belga favorito, Jean-Claude Van Damme, nunca se ha ido. El actor, después de haber protagonizado la celebrada y disparatada serie 'Jean-Claude Van Johnson' en Amazon Prime, ya tiene nuevo proyecto entre manos.

Su nueva película, titulada 'The Last Mercenary', supondrá la primera colaboración entre "Los músculos de Bruselas" y Netflix, y pondrá al bueno de JCVD en la piel de un antiguo y misterioso ex agente secreto que deberá regresar a Francia después de que su hijo —con el que tiene una relación bastante deteriorada— sea acusado falsamente de tráfico de armas y drogas por el gobierno.

Una comedia de acción a la antigua usanza

Esta premisa cobra mayor interés cuando conocemos que la cinta, escrita y dirigida por David Charhon, no se centrará única y exclusivamente en el repertorio de tiros y tortas como panes de rigor, sino que sumergirá al bueno de Van Damme en su primera comedia de acción pura y dura —descartamos la excepcional 'JCVD' de este encasillamiento porque es un largo único en su especie—.

El actor ha descrito así 'The Last Mercenary':

"'The Last Mercenary' es un proyecto tremendamente emocionante, y me permite enfrentarme a un nuevo género. Siempre he sido un fan de Jean-Paul Belmondo y espero aproximarme a la comedia de acción a mi manera. El guión de David Charhon reúne todos elementos de un modo muy satisfactorio, en una historia hermosa con emoción, mucha acción y mucho humor".

Además, no ha perdido la oportunidad de echar flores a sus compañeros de reparto:

"También estoy muy contento de trabajar junto a una nueva generación de talento como Alban Ivanov, Assa Sylla y Samir Decazza, pero también de reunirme en pantalla con la creme de la creme de actores franceses como Patrick Timist, Eric Judor, Mio-Miou y Valérie Kaprisky".

Por su parte, Charhon ha querido matizar cuál es su aproximación al tono y estilo del largometraje:

"Quiero regresar a la gran tradición de las películas de acción de los 80 y los 90. Esos filmes de culto que todos adoramos en los que los héroes estaban fuera de lo común, las secuencias de riesgo eran más impresionantes y reales que la propia realidad, y todo estaba enfatizado con humor. Sólo Jean-Claude puede personificar esta incomparable época dorada del cine".

No sé vosotros, pero yo estoy muy a bordo. Eso sí, habrá que armarse de paciencia, porque 'The Last Mercenary' está en pleno rodaje en territorio francés, y no hay fecha prevista para su lanzamiento.

