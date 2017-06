'Jurassic World 2' es definida como "un thriller de terror español con dinosaurios"

En poco tiempo, Colin Trevorrow pasó de ser un desconocido a uno de los cineastas más codiciados de Hollywood, tras dirigir el taquillazo de 'Jurassic World' y que le encargaran 'Star Wars: Episodio IX'. Ahora ha sufrido un traspiés con su nueva película, 'The Book of Henry', vapuleada por los críticos y desafortunada en su estreno en cines. Tal ha sido el batacazo que ya hay rumores de su salida de 'Star Wars'...

De momento, sigue trabajando en ese guion (reescrito de nuevo por la muerte de Carrie Fisher) y en la post-producción de 'Jurassic World 2', de la que es coguionista y productor. Recordemos que la secuela es la primera superproducción de Hollywood que dirige el triunfador J.A. Bayona. Trevorrow se ha referido a su colaboración en una reciente entrevista donde se alegra de contar con el director de 'Lo imposible' o 'Un monstruo viene a verme':

”Hasta ahora es mi colaboración creativa favorita en la que he estado involucrado. J.A. Bayona es una clase de cineasta y de pensador completamente diferente a mí, aun así tenemos un montón de cosas en común así que fui capaz de crear algo específicamente para otro director que admiro. Construí un thriller de terror español con dinosaurios que probablemente no habría hecho por mí mismo.”

Working hard at making these dinosaurs come to life. @colintrevorrow #JW2 pic.twitter.com/ivflFiQm4L