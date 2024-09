'Magic' no estaba muerta y vuelve como por arte de magia: Netflix muestra sus cartas desvelando a sus protagonistas

Treinta años ya contemplan a 'Magic: the gathering', el inmortal juego de cartas de Wizards of the Coast que tiene alrededor de 27.000 cartas distintas jugadas por millones de personas en todo el mundo y que puede hacer que te gastes un auténtico pastizal en sobres tratando de montar tu mazo perfecto. Por supuesto, a lo largo de los años se ha ido creando un lore propio a base de videojuegos, novelas y cómics, a los que se iba a unir una serie de televisión de Netflix de la que no paramos de recibir noticias contradictorias.

No es magia: son tus cartas

Lo último que supimos sobre 'Magic' es que la serie se había cancelado por la puerta de atrás. Pero, por lo visto, dimos la noticia de su muerte prematuramente, porque, según ha informado la propia Netflix, continúa en producción con Terry Matalas ('12 monos', 'Star Trek: Picard') como showrunner. Junto a él estará Patrick Osborne, animador y guionista conocido por 'Big Hero 6', 'Rompe Ralph' y ganador del Óscar por el corto 'Buenas migas'.

No sabemos mucho más, pero los fans ya están empezando a conjeturar porque, junto al anuncio, aparecían las figuras de dos de los personajes más populares del juego, Chandra Nalaar y Ajani Goldmane. Chandra es una experta en piromancia y Ajani es un guerrero felino caminante de planos, y ambos aparecieron por primera vez en 2007. Durante los años ya han vivido luchas y aventuras juntos, así que no es raro que se vuelvan a juntar aquí.

Matalas ha afirmado que hacer la serie ha sido "una colaboración soñada" y que "Magic es el juguete definitivo para contar historias, rebosante de personajes icónicos y complejos, poderes extraordinarios y alucinantes y portales a cualquier género imaginable. Es también un recordatorio poderoso de que sin importar de qué cultura, país o plano de existencia vengas, todos podemos unirnos y ser héroes juntos".

Pero no os alegréis demasiado pronto, porque no es la primera vez que hemos tenido la seguridad de que 'Magic' iba viento en popa antes de volver al silencio. De hecho, la fecha inicial de estreno era 2022 y sabemos que Brandon Routh puso voz en aquella iteración de la serie, cuando los hermanos Russo aún estaban tras ella, y ahora toca un nuevo cambio. ¿Estamos ante un nuevo 'Arcane' o los cambios continuos hacen que Netflix no quiera revelar sus cartas por si el mazo no es lo suficientemente bueno?

