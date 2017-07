Michelle Pfeiffer y Laurence Fishburne se unen a 'Ant-Man and the Wasp', y prometedores detalles de 'Captain Marvel'

Aunque para muchos espectadores de Marvel no sea uno de los platos fuertes de la jornada de noticias, conviene no perder de vista a 'Ant-Man and the Wasp' o 'Captain Marvel'. Las películas que apuntalan el núcleo central de Los Vengadores, como la reciente 'Spider-Man Homecoming' o la propia 'Ant-Man', son a veces mucho más libres y peculiares que los inevitables mastodontes-acontecimiento alrededor de los que gira todo.

Por ejemplo: en su panel en la Comic-Con, Marvel ha anunciado que 'Ant-Man and the Wasp', la secuela de 'Ant-Man', contará en el reparto con Michelle Pfeiffer y Laurence Fishburne. La primera sera Janet Van Dyne, mujer de Hank Pym (Michael Douglas), que vistió el traje original de la Avispa, y a la que se mencionaba y daba por muerta en la 'Ant-Man' original.

Tanto Pfeiffer como Fishburne han tenido lazos con DC Comics, aunque Fishburne es el primer actor que lo hace de forma simultánea.

Por su parte, Fishburne será Bill Foster, ayudante de Tony Stark y Hank Pym que usará los beneficios de los poderes de Ant-Man para convertirse en el gigantesco Goliath. Curiosamente, ambos actores han tenido lazos con DC: Pfeiffer hace décadas, con su aún recordada Catwoman de Batman vuelve. La relación de Fishburne es más reciente y, por tanto, peculiar: ha dado vida al histórico Perry White, jefe de Clark Kent, tanto en 'El hombre de acero' como en 'Batman v Superman'.

Además de ellos, se ha confirmado la presencia de Hannah John-Kamen como la villana Ghost (que ha cambiado de sexo respecto a los comics, donde está más vinculado a los universos de Iron Man y Thunderbolts) y Walton Goggins como presidente de Cross Technologies. Vuelven, cómo no, Paul Rudd, Evangeline Lily y Michael Douglas, entre otros miembros del reparto original. Dirige de nuevo Peyton Reed y guionizan Andrew Barrer y Gabriel Ferrari a partir de una historia de Adam McKay y el propio Paul Rudd. El estreno está previsto para el 6 de julio de 2018.

Por otra parte, se habló también de 'Captain Marvel' y se mostró en toda su gloria el concept-art de un Skrull, que quedan confirmados como los villanos de la película. También se anunció que la película sería una precuela ambientada a principios de los noventa, con lo que el arco temporal de Marvel sigue ampliándose a distintas épocas. ¿La primera consecuencia conocida? Samuel L. Jackson como un Nick Fury que aún no ha perdido un ojo.

La aparición de los Skrulls (extraordinariamente recreados en el concept art), villanos históricos del Universo Marvel (y vinculados a menudo, paradójicamente, a los Cuatro Fantásticos), abre las puertas de una de las sagas legendarias de la editorial: la guerra Kree-Skrull. Los Kree ya fueron vistos en 'Guardianes de la Galaxia', lo que da el necesario tono cósmico a esta 'Captain Marvel'.