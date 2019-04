El teaser de 'Swamp Thing' revela el aspecto de la Cosa del Pantano y Warner sorprende parando la producción de la serie

'Swamp Thing' revela a su criatura en un brevísimo teaser donde se ve al monstruo surgir de las aguas del pantano. A falta de muchos (muchísimos) más datos, es una buena primera aproximación al aspecto tradicional de la criatura, todo músculo y ramas medio fungosas medio orgánicas, recordando apropiadamente a esos aires pseudo-lovecraftianos que tuvo el personaje en sus inicios, adscrito al género de terror tradicional.

Bien por Warner, que parece decidida a ser fiel al cómic original, lo que nos acerca más al género terrorífico que al superheroico. El nombre de James Wan como productor de la serie y la promesa de que la inspiración principal de la serie serán las lecciones de anatomía que nos brindó Alan Moore en los ochenta con su radical y escabrosa reformulación del personaje hacen pensar que podemos estar ante un producto radical y diferente.

Sin embargo, no todo pinta bien para 'Swamp Thing' (ni, por extensión), para la plataforma de streaming DC Universe, donde estaba previsto que se estrenara el 31 de mayo. Después de que los rumores saltaran a la red, The Hollywood Reporter confirma que los 13 capítulos originales pasan a 10 por diferencias creativas entre sus responsables y la plataforma, y que tras eso se detendrá la producción, no se sabe si de forma definitiva.

Es un ligero traspiés para DC Universe, que no ha hecho públicas sus audiencias, pero que obviamente está trabajando con una audiencia de nicho. Las noticias de que Warner tiene previsto un nuevo servicio de streaming para 2020 pone en duda el futuro de la plataforma, que quizás haya que entender como un ensayo técnico por parte de la compañía. En cualquier caso, DC Universe sigue adelante con sus planes de estrenar en el futuro las series animadas de Harley Quinn y 'Young Justice: Outsiders', más la segunda temporada de 'Titanes' y, más adelante, 'Stargirl' de Geoff Johns.