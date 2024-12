Si alguna vez has querido ir al cine en pelota picada, por fin vas a poder cumplir tu sueño

¿Alguna vez has estado viendo una película y pensando "Esto, si estuviera en pelotas, sería muchísimo mejor"? Si has respondido "Sí", no eres el único, aparentemente. Si uno de tus sueños era sentarte en un cine y ver una película rodeado de personas desnudas, la semana que viene vas a poder hacerlo, más concretamente el domingo 15 a las 12 de la mañana. Porque nada dice "mediados de diciembre" como "Nudismo cinéfilo", desde luego.

Ass-istentes al cine

A partir de aquí podéis añadir todos los chistes que queráis: esta película es la polla, es una pene que no se haya hecho antes, nos lo vamos a pasar teta, etcétera. Pero si, pese a todo, tienes curiosidad, debes saber que la película que se proyectará (aunque, francamente, es lo de menos) será la española 'Tú no eres yo', y los tres cines abiertos al experimento serán Embajadores Río (Madrid), Lys (Valencia) y Cinemes Girona (Barcelona). Solo espero que limpien muy bien después aunque, como indican, habrá toallas sobre las butacas por motivos obvios. Que esto no es una sala X, aquí hay cuidado con los culos.

Obviamente, y según aclaran, la llegada hasta el cine tiene que hacerse con ropa, y dentro de la sala la gente podrá desnudarse y dejar sus pertenencias debajo de la pantalla. ¿Y si tienes que ir al baño en un momento dado? Pues te toca recoger tus cosas, vestirte, salir, ir al baño, desnudarte, meterlo en la bolsa de nuevo y sentarte. Nadie dijo que ir a un pase nudista fuera sencillo.

Aunque a la mayoría de nosotros nos parezca una marcianada, lo cierto es que en otros países los "pases nudistas" son una realidad que se celebran cada poco tiempo. Al fin y al cabo es un sitio con calefacción, cerrado y donde nadie puede sacar fotos o vídeos, y en el que desinhibirse puede ser más sencillo que, por ejemplo, una playa. ¡Es más! Tiene la enorme ventaja de que nadie puede meter su móvil en ningún sitio para molestar al resto. O, bueno, eso espero. Si te ha picado la curiosidad, las entradas cuestan 7 euros (6,5 en Valencia). Eso sí, cuidado con que no se te caigan las palomitas: pueden estar más calientes de lo que crees. De nada.

