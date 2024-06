La alucinante película de ciencia ficción con Christian Bale que quería ser la nueva 'Matrix': una distopía que fracasó y estuvo inédita en España durante más de una década

El arrollador éxito de 'Matrix' llevó a que en Hollywood creciese el interés por hacer películas de ciencia ficción en esa línea, pero ninguna se acercó ni remotamente a la protagonizada por Keanu Reeves. De entre todas esas sucesoras, yo siempre he sentido una especial debilidad por 'Equilibrium', una distopía protagonizada por Christian Bale.

Estrenada a finales de 2002, 'Equilibrium' llegó con todo en su contra, ya que se hizo con un ajustado presupuesto de 20 millones de dólares y su llegada a los cines se hizo sin mucho bombo y con el público con la atención ya puesta al hecho de que las dos primeras secuelas de la saga 'Matrix' iban a llegar al año siguiente. Esa fue sin duda una de las causas de su rotundo fracaso en taquilla, ya que sus ingresos mundiales apenas superaron los 5 millones.

Eso sí, en los cines españoles nunca llegamos a verla y ha sido un título que roza la categoría de maldito en nuestro país. De hecho, no se estrenó aquí hasta 12 años después y de forma directa a Canal+, sin pasar por las carteleras de cine, y nunca ha tenido una edición realmente legal en formato físico (porque el blu-ray que hay a la venta no lo es).

Destrozada por la crítica y amada por el público

Tampoco ayudó que la crítica fuese muy dura con ella (cuenta con un 40% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de apenas 33 sobre 100 en Metacritic). Sin embargo, las valoraciones del público son mucho más positivas, algo que resultó clave para que rápidamente se convirtiese en una película de culto.

'Equilibrium' nos presenta un régimen totalitario que surgió después de la III Guerra Mundial en el que tener emociones se considera un crimen, lo cual ha llevado a la prohibición de varias expresiones artísticas.

El personaje interpretado por Christian Bale es uno de los mejores agentes del gobierno a la hora de liquidar a aquellos que vayan contra unas reglas que en su momento llevaron a la ejecución de su propia esposa. Todo se complica cuando un incidente lleva a que él mismo entre en contacto con sus emociones y ya no haya marcha atrás...

No voy a negar que a 'Equilibrium' le hubiese venido de fábula tener un presupuesto más generoso y tampoco que quizá sus referentes sean demasiados obvios, desde la propia 'Matrix' hasta novelas tan emblemáticas como '1984' o 'Fahrenheit 451', pero despacharla como un olvidable pastiche de ideas ajenas me parece un grave error.

De hecho, visualmente luce de maravilla para el coste que tuvo y las escenas de acción están mucho mejor coreografiadas que en producciones que fácilmente multiplican por 10 o más su presupuesto. Además, se nota que Kurt Wimmer, guionista y director, se toma en serio lo que propone, proponiendo un cóctel que se preocupa de invitar a la reflexión pero también de hacérselo pasar en grande a todo aquel que no tenga problemas en dejarse llevar un poco y no se obsesione con buscar posibles lagunas de guion, que unas cuantas hay, no pasa nada por decirlo.

Sean Bean, Emily Watson, Taye Diggs, Dominic Purcell, Angus Macfadyen o William Fichtner acompañan a Bale en el reparto. Está claro que 'Equilibrium' no llega al nivel de 'Matrix' (porque milagros como ese no se producen tan a menudo como a todos nos gustaría), pero sí que supera a las secuelas de la obra capital del cine de ciencia ficción dirigida por las hermanas Wachowski.

Desgraciadamente, el acceso a 'Equilibrium' no ha mejorado mucho en España con el paso del tiempo. No está disponible actualmente dentro de la suscripción de ninguna plataforma en España y la única opción para verla en streaming es a través del servicio de alquiler en el catálogo de Amazon Prime Video.

