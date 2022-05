Eurovisión 2022: España sorprende y se sitúa entre las 5 favoritas para ganar el festival tras el desastre del año pasado

A tan solo cinco días de la gala final de Eurovisión en Turín, todo el mundo está ya haciendo sus quinielas sobre qué país se alzará con la victoria en la competición musical y, de momento, España está en los puestos más altos.

Grandes expectativas

Según Eurovision World, la representante de España, Chanel Terrero, está en el top 5 de favoritas a ganar Eurovision, algo realmente insólito dada la trayectoria eurovisiva reciente de nuestro país en el concurso. España lleva seis años quedando en puestos por debajo del 20 y la repentina subida de popularidad augura buenos resultados de cara a la gala.

'SloMo' está en el puesto 5 de popularidad, precedida por Ucrania en el 1, con 'Stefania' de Kalush Orchestra, Italia en el 2, con 'Brividi' de Mahmood & BLANCO, Reino Unido en el 3, con 'Spaceman' de Sam Ryder y Suecia en el 4, con 'Hold me closer' de Cornelia Jakobs.

El Top 10 se completa con Grecia en el puesto 6, con 'Die Together' de Amanda Tenfjord, Polonia en el 7, con 'River' de Ochman, Noruega en el 8, con 'Give That Wolf A Banana' de Subwoolfer, Países Bajos en el 9, con 'De Diepte' de S10 y Serbia en el 10 con 'In corpore sano' de Konstrakta.

Sobre la trayectoria que está teniendo antes de empezar, Chanel ha comentado: "Creo que la experiencia más bonita que me llevo conmigo en este tiempo es conocer personas reales, artistas reales, buenas personas y hacer arte todos juntos". 'SloMo' también es una de las favoritas en la app My Eurovision Scoreboard.

Esta noche se celebra la primera semi-final de Eurovisión en La 1 a las 22:00, donde se hará la primera ronda de actuaciones antes de la gala final este sábado 14.