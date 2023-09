El concierto de Taylor Swift en cines ya ha roto un récord de taquilla de 'Spiderman: No way home' y promete destruir el poder de 'El Exorcista' y Martin Scorsese

El mundo del cine en 2023 es de todo menos predecible y aburrido. Si a principios de año nadie hubiera apostado porque el combo 'Barbie' y 'Oppenheimer' fuera a romper la taquilla por encima de 'Indiana Jones y el dial del destino' o cualquier película Marvel, aún es más extraño que Martin Scorsese pueda (tomaros esta posibilidad con prácticamente toda seguridad) sucumbir en taquilla... ante Taylor Swift.

The Petarlo En Taquilla Era

Aunque algunos seamos muy mayores para entenderlo, Taylor Swift es, en Estados Unidos, un fenómeno que podemos igualar al momento más alto de los Beatles, Madonna o Elvis Presley. Saberse todas sus eras (diez de momento), las diferencias entre las "Taylor's Version" y las canciones que grabó originalmente o su lista de amistades y enemistades es prácticamente una religión aupada por las redes sociales y su propia personalidad enérgica.

Ayer por la mañana, Taylor anunció desde su Instagram que la gira actual, 'The Eras Tour', se proyectaría durante cuatro semanas, desde el 13 de octubre, en cines. Y lo que podría haber sido un simple guiño a los fans se convirtió en la demostración de que Taylor es un gigante del entretenimiento: de la noche a la mañana, se ha convertido en una de las películas que probablemente vayan a hacer más taquilla de todo el año. De hecho, ha roto ya el récord de preventas para un solo día que tenía 'Spiderman: No Way Home' con unos alucinantes 26 millones de dólares. Aún queda mes y medio para su estreno. No estamos preparados.

'The Eras Tour', que no está claro si es solo el concierto o se trata de algo más, se proyectará en 4000 pantallas en Estados Unidos. Por hacernos una idea: solo 600 menos que 'Indiana Jones 5' y las mismas que 'Elemental' y 'Barbie' en su estreno. Vamos, que nace con la idea de ser un taquillazo. De hecho, ha vendido ya la gran mayoría de asientos en el día de su estreno, dando un vuelco a la taquilla de octubre y cobrándose sus primeras víctimas.

Por ejemplo, 'El Exorcista: creyente' se ha adelantado una semana para no coincidir con ella y en Apple se están dando cabezazos contra la pared por haber escogido el día 20 de octubre como el lanzamiento de 'Los asesinos de la luna', que a priori nada tiene que hacer contra Taylor Swift. Este éxito repentino e inesperado también es una manera de que las salas manden un mensaje a los estudios, diciendo "No os necesitamos, podemos sobrevivir sin películas, ya nos las apañaremos". Y todo ello provocado por un simple post de Instagram. No cabe duda de que 2023 ha venido dispuesto a ser uno de los años más sorprendentes y definitorios de la historia del cine moderno. Y aún quedan cuatro meses por delante.

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más