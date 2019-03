"Si alguien quiere ver mierda, tiene mucho donde elegir". Enrique Urbizu ('Gigantes')

'Gigantes' regresa este viernes 22 de marzo a Movistar+ con su segunda y última temporada tras su presentación en el Festival de Málaga. Pronto conoceremos cuál es el destino de los hermanos Guerrero, pero antes tuvimos la ocasión de charlar en una mesa redonda con el director Enrique Urbizu y con los actores Daniel Grao, Carlos Librado e Isak Férriz sobre lo que nos espera en estos seis nuevos episodios.

En la charla hubo tiempo para hablar de la situación de los personajes, de cómo se encaró el proceso de cara a dar cierre a la serie, de la libertad que tuvo Urbizu o de a qué hermano sacrificarían cada uno de ellos en caso de ser necesario para seguir con vida:

Daniel Grao fue el primer en comentarnos que en esta segunda temporada "todos los personajes en general están muy solos y muy contra las cuerdas. Eso hace que tengan que tomar ciertas decisiones que le da la potencia que tiene a la segunda parte", mientras que Carlos Librado destaca que "intento separarme lo más posible de ellos, pero un suceso hace que Clemente se acerque más a sus hermanos y a la sangre que lleva en las venas de lo que desearía".

Isak Férriz nos desveló que "Tenemos un reencuentro en el octavo episodio y a partir de ahí, por una peripecia de guion que no puedo contar, cambia la dinámica, el sentido de su destino. Posponen su duelo final", aunque es el propio Urbizu quien separó muy bien la línea del momento en el que todo cambia:

Un aspecto clave de esta segunda temporada es que se está vendiendo como el final de la serie, algo que sin duda ha marcado la forma de encararla por parte de sus responsables. Cuestionado al respecto y sobre la posibilidad de seguir la historia más adelante, Urbizu apuntó lo siguiente al respecto:

Cuando rodamos los seis primeros, ya estaban escritos el siete y el ocho. Estábamos rodando la primera parte teniendo cada vez mayor certeza de que la fórmula de seis y seis, en continuidad, como serial. Y esos personajes no pueden acabar millonarios en las Bahamas (...) Y eso te lleva a una estructura que no puedes recargar.

Como era de esperar, los hermanos Guerrero tendrán que hacer frente a todo tipo de amenazas en estos seis episodios, pero los tres actores tienen muy claro que el enemigo a batir sigue siendo su padre por mucho que ya no esté entre ellos. Eso sí, Librado realizó una interesante reflexión sobre cómo vería actualmente Abraham a Clemente:

Eso sí, Librado también tiene claro que "no hay rival que le pueda ganar a toda una educación a palos sin permitir que entre un ápice de emotividad o cariño". Eso sí, ahora el gran reto tanto de él como de Grao y Férriz es volver a trabajar con Urbizu, quien señaló lo siguiente:

Yo volvería a trabajar con todos. Me encanta esa sensación de lo que en el cine de Hollywood llamaban la cuadra, con perdón, pero es así, la escudería. Esto lo ves en el cine de John Ford y de otros directores. Hay un grueso de actores que están ahí de manera permanente que pueden construir cualquier cosa. A veces piensas en la siguiente y dijes "Pues trae al casting de 'Gigantes'. Los cambiamos de sitio". Ha sido un ecosistema no ya placentero, sino un buen sitio en el que vivir.

Los propios actores confesaron que estaban deseando hacer la promoción para volver a estar juntos, pero Urbizu se hizo el remolón ante la posibilidad de volver a trabajar con ellos en su próxima película al decir que la protagonista sería una señora hecha y derecha.

Otro cambio destacable de esta segunda temporada es que Urbizu se ha encargado de dirigir todos los capítulos, tarea que compartió con Jorge Dorado en la primera. Sobre esa experiencia quiso destacar lo siguiente:

Esta segunda parte no se rodó igual, se rodó como un todo unitario, lo cual nos permitió optimizar los recursos de producción. No había que ir capítulo a capítulo. De ahí que esta vez amenace de muerte a varios para dirigirlo yo todo (Se ríen todos).

Además, Urbizu se mostró encantado y sorprendido por la libertad que tuvo:

Lo que yo no he visto en Movistar es a gente que te venga constantemente a decirte cómo tiene que ser tu película y cuándo se tiene que ver a tal y si se le tiene que ver o no. Y que si la abuela fuma o no. Aquí no ha venido nadie.