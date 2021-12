"Es el final de 'La casa de papel' y no se deja la puerta abierta a una temporada 6, con esto culmina la historia". Jesús Colmenar

'La casa de papel' llegará a su final este próximo viernes 3 de diciembre con el estreno de los últimos cinco capítulos de la ficción de Netflix. El secretismo alrededor de ellos es máximo, pero hoy ha tenido lugar una rueda de prensa en Madrid con la participación de muchos de los implicados en la serie en la que se nos han dado algunos detalles sobre lo que nos espera por delante.

Las complicaciones del final

Álex Pina, creador de la serie, quiso dejar claro que "terminar 'La casa de papel' era un reto muy complicado que lo fue más porque cuando nos pusimos con todo lo que teníamos prediseñado de hace dos años, no funcionaba". También concretó que les costó dar con la tecla casi hata el último momento: "A cuatro o cinco días encontramos la clave para girar todo el capítulo".

Por su parte, la guionista y productora ejecutiva Esther Martínez Lobato confesó que "hay muchos guiños a la propia narrativa interna de la serie, también a cómo empezó. Hay algunas situaciones que se repiten y tesituras en las que entran los personajes que recuerdan mucho a cómo empezaron", los cuales seguro que los fans no tardarán en identificar una vez puedan verlo.

Obviamente, no podía faltar la pregunta sobre si esto es el final definitivo de 'La casa de papel', una serie que ya se había despedido para siempre tras su completar su etapa en Antena 3 para luego volver en Netflix, o si se estaba trabajando en algún tipo de continuación o inspirado en la serie. Pina desveló que "Respecto a si vamos a tener algo más después inspirado en 'La casa de papel' es algo que estamos pensando, pero ahora mismo es algo que está en el aire. Estamos dándole vueltas", pero no hay nada concreto por ahora, pero el director y productor Jesús Colmenar apuntó lo siguiente:

El final de 'La casa de papel' es el final de 'La casa de papel'. Si tu preguntas es si se dejaba la puerta abierta para una temporada seis, siete, etc. No. Es el final de la serie, con esto culmina la historia. De otro tipo de proyectos alternativos, ahí no puedo hablar.

Pina también quiso destacar que "esta temporada tiene muchas de mis secuencias favoritas de la serie" y se mostró encantado con el remake coreano que ya está en marcha: "Que los coreanos quieran hacer un remake para mí es la leche. Llevan unos años haciendo una ficción increíble y que se hayan fijado en nosotros para llevar a su idiosincrasia 'La casa de papel' es un orgullo".

La opinión de los actores

Pasando ya a los actores, Álvaro Morte señaló que "El Profesor me ha dado muchas cosas y yo con lo que me quedo es con el trabajo que he podido disfrutar de estar codo con codo con una gente maravillosa de la que he aprendido muchísimo", mientras que Úrsula Corberó destacó lo siguiente sobre la muerte de Tokio:

Fue muy duro, estoy súper contento con ese final de Tokio, pero en parte yo también quería que sucediera así. Tokio era carne de cañón desde el principio y hay algo muy poético, onírico y bello en eso que dice de vivir varias vidas. Cuando el Profesor contacta con ella, ya había renacido de alguna manera. Fue un proceso muy heavy, porque además yo rodé todo cronológicamente, la muerte con mi final en 'La casa de papel'.





También averiguamos que Najwa Nimri es la única integrante del reparto que no pudo resistir la tentación de ver los episodios, pero fue muy cuidado a la hora de explicar su opinión: "Yo soy de las que les ha llegado el material y me lo he visto porque soy una cotilla. Y me ha encantado lo más grande. Era complicadísimo solucionar este tinglado, y me ha encantado, sinceramente".

Por último, la despedida de la serie tuvo un componente muy emotivo para todos ellos, pero destacó sobre todo lo que comentó Pedro Alonso sobre su último día de rodaje dando vida a Berlín:

Yo rodé solo, después de cinco años. Llegué a plató y no estaba ninguno de mis compañeros. Me pareció perturbador, porque, de alguna forma, yo he vivido una serie paralela desde que mi personaje murió. Me levanté por la mañana con la idea de que eso había que cerrarlo, me noté muy equilibrado para hacer lo que tenía que hacer. Lo hice y me dije "estoy madurando como ser humano, puedo mantener una distancia emocional sobre las cosas", pero cuando acabamos de rodar, dijeron corten y me dieron una carta del equipo de guionistas en la que, obviamente, había un mensaje que reforzaba lo que estaba pasando después de todo eso. Detecté cuál era la flecha del mensaje que me enviaban y no pude leerla hasta que pasaron seis o siete minutos, porque me entró una llorera que yo sentí que si la habilitaba, me iba a poner en franca vergüenza, a gimotear malamente. Me di cuenta del impacto en nuestras vidas en lo personal y lo profesional.