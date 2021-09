'La casa de papel': todo lo que sabemos sobre el final de la serie de Netflix

'La casa de papel' está apenas a un paso de llegar a su final en Netflix. Este pasado tres de diciembre pudimos ver la primera parte de su quinta temporada, la cual optó por un explosivo desenlace para dejarnos con muchas ganas por averiguar cómo se cerrará la historia de la banda del Profesor.

A continuación encontraréis un repaso a todo lo que sabemos sobre el final de 'La casa de papel', información que iremos ampliando a medida que la plataforma intensifique su campaña promocional. Eso sí, cuidado con los SPOILERS si todavía no estáis al día con la serie.

La historia

Está claro que la muerte de Tokio va a dejarse notar entre los supervivientes, como también el hecho de que Helsinki está muy malherido y resulta difícil concebir la posibilidad de que logre salir con vida de este atraco al Banco de España. Por no decir que Estocolmo anda muy tocada tras acabar con Arturo.

Por lo demás, la tanda final de episodios tendrá que elevar la intensidad para ver si la banda capitaneada por el Profesor logra triunfar en su cometido. Fácil no lo van a tener pese a que hasta cierto punto han logrado contener la amenaza que supone Tamayo.

También nos queda por descubrir cuál es exactamente la conexión de la trama de Berlín con lo que está sucediendo actualmente, si es que tiene alguna, claro. Lo más lógico sería asumir que el personaje interpretado por Patrick Criado ayudará a la banda de alguna forma. De lo contrario, poco sentido tiene dar tanto peso al pasado si su influencia en el presente acaba siendo nula.

El reparto

Se cuenta con el regreso de todos los personajes que llegaron con vida al final del anterior episodios. Vamos, que podéis contar con la vuelta del Profesor (Álvaro Morte), Lisboa (Itziar Ituño), Río (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Estocolmo (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), Bogotá (Hovik Keuchkerian), Palermo (Rodrigo de la Serna), Marsella (Luka Peros), Manila (Belén Cuesta), Tamayo (Fernando Cayo), Sierra (Najwa Nimri), Benjamín (Ramón Agirre) o Cañizo (Jaime Nava de Olano).

Además, los flashbacks servirán para traernos de vuelta a varios personajes. Parece claro que la trama de Berlín (Pedro Alonso) con su hijo (Criado) y su ex (Diana Gómez) todavía tiene algo que ofrecernos. Además, tengo claro que antes del final de la serie también será así como reaparezcan por última vez Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores) o Moscú (Paco Tous)

El tráiler

Netflix no ha lanzado todavía ningún adelanto de la segunda parte de la quinta temporada de la serie, pero todo apunta a que la espera no será demasiado largo. Y es que está prevista la participación de Morte en Tudum, un evento global para fans de las series y películas de Netflix el 25 de septiembre en el que se anunciarán novedades de infinidad de títulos, entre ellos 'La casa de papel'. Además, todo está ya rodado, por lo que no tienen motivo para esperar más allá de esa fecha.

La fecha de estreno

El 3 de diciembre es la fecha elegida por la plataforma para estrenar los cinco últimos episodios de 'La casa de papel'. Será entonces cuando nos despidamos para siempre de este fenómeno mundial que nació en Antena 3 pero que no explotó hasta dar el salto a Netflix.