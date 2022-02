"Nadie quiere hacer buenas películas, quieren un puto Tesla". Jim Cummings ('The Beta Test')

Acaba de llegar a Filmin la aterradora y divertida 'The Beta Test' y su guionista, protagonista y (co)director nos abre las puerta de su casa vía Zoom para charlar un rato sobre industria, coches eléctricos, escenas de sexo, wokes y redes sociales. Por supuesto, también hablamos con Jim Cummings sobre su última película en una entrevista en la que, cosas de la vida, ambos estábamos en pijama.

Hollywood es una mierda

Kiko Vega (KV) Felicidades por volarnos la cabeza otra vez, yus películas siempre son bienvenidas en esta casa. ¿Odias a la raza humana?

Jim Cummings (JC): ¡No! 'Thunder Road' y 'El lobo de Snow Hollow' tratan sobre auténticos gilipollas, pero la primera era una carta de amor a la supervivencia del ser humano traumatizado, a todo lo que no se ve. A los que ayudan a los demás. Después pensé que sería divertido ver cómo de idiotas podemos llegar a ser. Me divierte mucho ver el otro extremo, ver cómo podemos ser de pobres espiritual y éticamente. Creo que la gente se ríe con mis películas porque entiende que eso es lo que estoy tratando de contar.

KV: ¿Es 'The Beta Test' el reflejo de tu relación con la industria de Hollywood?

JC: Oh, joder, absolutamente. Es estupendo poder lanzar la película e intentar que todo el mundo la vea. Los espectadores y las estrellas. Pensé que yo era la única persona tenía estos sentimientos hacia Hollywood, pero en realidad todo el mundo se siente igual aquí. Durante mucho tiempo pensé que estaba solo en esto. Es de lo que va la industria. El sistema te hace sentir que no eres el adecuado para convertirte así en su subordinado y no en su competidor. Hacer una peli sobre esto es realmente divertido. He pasado años en Hollywood hablando con tipos como Jordan Haynes y sé cómo es de frustrante. Qué les jodan, no me importan, no les necesito para hacer una película. Hazla tú mismo. Ahora mismo Hollywood es exactamente eso y quería compartir con el mundo esta broma privada.

KV: Hablando de Hollywood, ¿has recibido llamadas de estudios para realizar proyectos grandes carentes de personalidad?

JC: No, nunca. Nunca he recibido la llamada de un estudio. De ninguno. Ganamos en el South by Southwest con 'Thunder Road' y alguien que trabajaba como ejecutivo de desarrollos en Sony y saltaba a MGM me dijo que estaban buscando películas de monstruos. Le dije que yo tenía una escrita y le pasé un pdf. Y fue como "ok, vamos a hacerlo". No tenía nada que ver con la calidad del texto, fue solo porque nos fue bien en unos cuantos festivales. Era una peli de bajo presupuesto y un cineasta independiente. Pero no creo que Hollywood vaya llamando a las puertas de jóvenes cineastas a ver qué quieren hacer.

KV: Tu peli de hombres lobo es realmente divertida, me gusta mucho cómo saltas de Stephen King a Hanna-Barbera sin miedo a nada.

JC: Nosotros nos referimos a ella como "Zodiac: una comedia".

KV: ¿Qué tiene de especial 'The Beta Test' para lanzarte a dirigir con tu colega PJ McCabe?

JC: Nos hacía mucha gracia. PJ y yo hemos sido colegas de cañas desde hace 20 años, y hablar sobre la peli nos hacía sacar todo los sentimientos que sentíamos hacia la industria. Nos sentíamos como Trey Parker y Matt Stone, presionándonos para ir un paso más allá constantemente. Cuando tuvimos la idea original el resultado era casi como un episodio de 'En los límites de la realidad' o 'Black Mirror', y luego pensamos que podríamos meterla dentro del mundo de engaños y mentiras que es Hollywood. Fusionando esas ideas, la tecnología, la industria, la manipulación, las agencias... ahí pusimos todas esas ideas en orden y comenzamos a escribir.

KV: ¿Te resulta difícil separarte de tus personajes? No te digo ya cuando vuelves a casa, también mientras diriges interpretando personajes tan intensos.

JC: Es realmente difícil. ¡De verdad que soy un tío encantador! Nuestros rodajes parecen convenciones budistas. Ponerme un traje y convertirme en un tipo despreciable no es fácil. Por ejemplo, 'Thunder Road' hay una escena en la que tenía que abofetear un cadáver y no podía dejar de disculparme constantemente con la otra parte de la escena (nda: esto está "adaptado" para evitar spoilerazos de su obra maestra, también en Filmin) . Mi compañero de escena no le daba ninguna importancia y me decía "tranquilo continúa". Mi equipo suele ser el habitual y ya me conocen, pero es complicado ser extremadamente delicado detrás de la cámara y un gilipollas delante.

KV: Muestras la violencia de manera asombrosa, ¿eso lo tienes claro de primeras o hay un momento en que piensas "vamos a ver cómo puedo provocar un shock con una nueva muerte"?

JC: Oh, sí. Todo el tiempo estamos pensando en cómo provocar eso. O sea, la película es una comedia, pero mira la primera secuencia. Es realmente divertido hacer estas cosas. Cuando la presentaba en festivales siempre la he "vendido" como una comedia. "Disfrutadla, es una comedia". Y luego la gente se miran unos a otros pasados cinco minutos, como preguntándose si estaban en la sala correcta o si alguien se había equivocado en la proyección. Es fantástico ver esas reacciones de los espectadores. Es una comedia, no debería ser una historia de violencia estilizada como las de Michael Haneke, aunque también lo es, claro. En un pase en el Festival de Deauville, en Francia, me senté al lado de un par de señoras mayores y en uno de los momentos más violentos de la película una se acercó a la otra y le dijo, asintiendo, "América".

KV: Se aprecia siempre en tus trabajos mucho amor por el género fantástico, aquí también el de ciertos thrillers europeos, o incluso erótico. Qué tipo de cine consumes.

JC: 'Parásitos' se ha convertido en una de mis películas favoritas. Es como todos los géneros que me gustan en una sola película. Es una historia sobre la igualdad de la riqueza, un thriller loquísimo y luego una película de terror. Bong Joon-ho es uno de mis directores favoritos. Adoro a Hitchcock o a Polanski, pero veo de todo. Me encanta ver películas en festivales de género. El otro día vi 'Personal Shopper', me pareció una película increíble. Poder brindar a los espectadores esos espacios en estos tiempos es casi como hacer turismo. Es genial.

KV: Siento vibraciones de Bret Easton Ellis o Chuck Palahniuk aquí. Los Charlie Sheen o Robert Downey Jr de mediados de los 80 habrían matado por este papel. ¿Es muy diferente el actual Hollywood de aquellos salvajes años 80?

JC: Creo que todo ha cambiado. Nosotros celebramos poder enseñar la película en todo el mundo. La hicimos con nada. Los interiores de la película son nuestras oficinas. Estábamos firmando el alquiler mientras preguntábamos si podíamos usarlas para rodar los fines de semana. Nos lo dejaron todo gratis. En los 80, si querías hacer una peli necesitabas un millón de dólares y ahora solo necesitas abrir una campaña en Kickstarter. Mientras te enfoques en el cine, en el público, en querer que disfruten de lo que estás haciendo, puedes competir con las que hacía Charlie Sheen en los 80. Son tiempos muy diferentes para hacer películas y eso es fantástico.

KV: Aquí te lanzas también con unas escenas de sexo bastante subidas de tono, algo nada habitual en tu cine.

JC: Es horrible hacer esas cosas. Es súper incómodo, pero he sido muy afortunado con mis actrices. Tanto Virginia como Olivia habían hecho antes este tipo de escenas, pero yo no. Estaba realmente incómodo. Tuvimos un coordinador de intimidad. Casi se parece más a preparar una escena de kung fu, una secuencia de lucha. Pero es realmente incómodo. Joder, eres el escritor de la película, y el director, y llega un momento en el que se acerca tu ayudante y te dice "muy bien Jim, quítate la ropa aquí, delante de tus empleados". Después del metoo y de ciertos acontecimientos recientes ya no existen las secuencias de sexo de antes. Mira los 90, aquello fue un festival. Ahora estamos completamente domesticados.

KV: ¿Eras consciente al hacer el cortometraje de 'Thunder Road' de que aquello terminaría siendo una película?

JC: No, para nada. Hizo aquel corto porque quería hacer ese sketch humillante. Sabía que sería algo indomable, que saldría algo guay. Y luego lo hicimos y un tiempo estuve pensando en que ese podría ser el clímax de una película, pero coño, no quería hacer '8 millas'. Entonces pensé que podría empezar con ella y no terminarla. Y creo que la película es mejor que el corto.

KV: Entonces me estás diciendo que una escena de sexo es más humillante que rodar algo como el plano secuencia de 'Thunder Road'.

JC: Totalmente. Ahora todo el mundo está demasiado preocupado por su imagen. Están aterrados por hacer públicas sus preferencias sexuales o mostrarse como son realmente. Ojo, lo están por razones perfectamente lógicas y claras porque utilizamos internet como un arma. Pero no es lo que es ser liberal como en los 60. Entonces te quitabas la ropa para ir por la calle, joder. Ahora estamos muy lejos de todo eso, hemos dejado el jardín del Edén y hemos empezado a sentir vergüenza. Y 'The Beta Test' es una película sobre eso. Es realmente guay tener un equipo y un público que estén a favor de hacer y ver algo así.

KV: ¿Eres pesimista con el estado actual del cine?

JC: Joder, sí. Es tristísimo. Horrible. No solo por lo habitual, que son esas megacorporaciones buscando solo financiar mierda súper limpia que poder enseñar en China y demás sitios donde nadie quiere sexo ni violencia, solo películas aburridas. Además de eso, creo que la próxima generación de jóvenes estará completamente aterrorizada de decir cualquier cosa. De ser honestos. Todo el mundo tendrá miedo a decir nada honesto por miedo a ser cancelado. Será una generación muy tímida con todo y con ellos llegará la ola de cineastas más woke de todos los tiempos para tener algo que decir en redes sociales en lugar de hacer una jodida buena película. Creo que nos espera una buena montaña de toda esa mierda hasta que alguien decida que no quiere participar en esa cultura, hacer algo completamente demencial y tratar de volver a hacer cine.

KV: ¿Qué te traes entre manos?

JC: Escribí dos pelis durante la pandemia. Una es una historia de terror victoriano muy bonita que me encantaría hacer. No parece que nadie quiere darme dinero para hacer nada. Tengo otra sobre periodismo. Son tiempos complicados, no lo sé. Además soy mi peor enemigo, nunca tengo tiempo para concentrarme en una sola cosa. Cuando estás buscando financiación y les dices que estás trabajando en una película de 250.000 dólares te dicen que vuelvas cuando tengas una de 5 millones. Ficha a Jake Gyllenhaal, haz algo. Ellos no quieren hacer nada que sea mejor que esto o lo otro, solo quieren un mayor porcentaje de un mayor beneficio. Nadie quiere hacer buenas películas, quieren un puto Tesla.

KV: Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus reviews en Letterboxd, el lugar feliz de Internet. El anti-Twitter.

JC: ¡Exacto! Solo hay cosas que me interesan. Películas que no he visto o no conozco y que automáticamente necesito ver. El mejor sitio.