"Los que no estrenan es que aman muy poco el cine: aman la pasta". Así están viviendo las distribuidoras independientes la crisis de la salas

2020 será un año para olvidar en el mejor de los casos. Las salas de cine están a bajo rendimiento o directamente cerradas. Sin estrenos, sin aforo, sin público. Durante el año de la pandemia los grandes títulos han ido retrasando su salida a muchos meses vista o directamente a formato streaming. Charlamos con algunas de las distribuidoras nacionales independientes al respecto.

El estado de las salas

'Wonder Woman 1984' ha sido la última en cambiar su estreno y poner otra vez patas arriba el momento complejo, incómodo y preocupante que atraviesa el planeta. Sin salas, sin público, sin estrenos. 2020 pasará a la historia negra de la industria del séptimo arte. Ojalá podamos recuperar todas las horas de cine que nos hemos perdido.

Para conocer un poco mejor las cosas desde dentro un puñado de nuestros distribuidores independientes más destacados no ha dudado en sincerarse conmigo y reflejar sus miedos y preocupaciones. Y estamos a muerte con ellos. Mucho ánimo para todos en lo que, si las cosas van bien, podría ser el comienzo del final. Ojalá sea así.

Enrique Costa (Jefe de Distribución en Avalon)

"Estoy bastante preocupado. La situación general del país impide hacer algo a corto-medio plazo. Cualquier estreno que no sea el de este viernes está en el aire. Hay un montón de señales a nivel internacional. Un mercado como el norteamericano está con un 56% de salas abiertas, los estrenos grandes de las majors se están moviendo a bien entrado 2021 o directamente a plataformas, como está haciendo Disney".

Avalon que ha estrenado la estupenda ‘Akelarre’ durante estos confusos meses, obtuvo una buena acogida por parte de la taquilla.

"Lo de los estrenos de ese fin de semana fue algo anómalo. Hubo cuatro o cinco estrenos de bastante relevancia y eso no ha pasado en toda la era Covid. En ese sentido nos quedamos muy contentos, fue uno de los estrenos con mejor media por copia, pero la realidad ahora mismo cuando estrenamos aluna peli en salas tenemos que ver los números que barajábamos en la era Pre-Covid y quitar un 60%".

Sobre la recepción de las salas durante el parón de las majors.

"Cada uno tiene que ser consciente de lo que es. Como distribuidor independiente conozco la relevancia que tenemos para una u otra sala. Muchos viven del ruido que generan las majors, ejerciendo un magnetismo también necesario para acercar al público a otras propuestas. Lo que pasa es que muchas salas, ahora sin esas pelis, no pueden estar abiertas, no es rentable que esas salas solo tengan cine más pequeño. Por eso se cierran parcialmente algunos complejos. Saben que no lo van a cubrir solo con nosotros. Así que esa solución que sonaba mágica sobre las distribuidoras independientes salvando los cines solo con nuestros productos no se cumple".

Sonia Abbas (Begin Again Films)

"Desde que terminó la cuarentena está siendo muy complicado. Trabajamos con un calendario de estrenos y nos vamos coordinando como podemos. Vamos un poco a merced de las majors, aunque en realidad esas juegan en otra liga. Hemos vivido un vaivén de fechas que a nosotros no nos ha ayudado. Las distribuidoras independientes necesitamos un poco de antelación, no tenemos la capacidad de una grande para preparar un estreno de un día para otro. Nosotros estrenamos en julio la primera peli post-cuarentena (‘Amor en polvo’) y la respuesta fue mucho más positiva que ahora. Además durante la época más oscura nos hemos encontrado cómo los medios de comunicación dieron total cobertura a películas como la de Nolan cuando había otros títulos que se estrenaban esa misma semana y no tuvieron ninguna repercusión en los medios".

"Eso también afecta a las salas. Ahora la gente no va al cine en masa, y si lo hacen solo van a ver blockbusters a grandes cadenas. Ahora no tienen ese tipo de producto pero tampoco se fían del todo de ese cine independiente. La situación está siendo realmente complicada, nos jugamos mucho y los cines no nos están ayudando de la manera que nos gustaría. Las salvadoras del cine no son las grandes, son las pequeñas, las que se pelean porque sus películas tengan un espacio y por sobrevivir".

Razón no le falta. Hace nada estábamos convencidos por la idea de que la salvación de los cines estaba en ver y las películas de Christopher Nolan y Santiago Segura cuando esta gente acaba de estrenar una película tan potente como 'El año del descubrimiento'.

Loli Gutiérrez (BTEAM Pictures)

"Ninguno nos hemos sentido bien últimamente. Ni las distribuidoras ni los exhibidores. Es cierto que a la hora de quedarse por el camino los cines son más y que con cierres como los de Cataluña aún serán más. Nosotros acabamos de aplazar el estreno de 'Nieva en Benidorm', la película de Isabel Coixet (hasta el 11 de diciembre) porque no hay cines donde estrenarla. Los que estamos tirando del carro ahora mismo somos las independientes. Tenemos bastante miedo, hay mucha incertidumbre y además todo lo que invertimos es nuestro, no tenemos ningún respaldo. Pero tiramos como podemos".

"Sí nos hemos sentido un poco marginados. Está claro que ahora nos apoyan algo más pero sabemos que en cuanto vuelvan los blockbusters nosotros nos esfumamos otra vez. Si solo hay espacio para uno no va a ser para nosotros. Pero también es cierto que esos títulos mueven al público y que luego se animan a ver más cosas".

"Además hay mucha tierra de nadie en el tema plataformas. Nosotros nunca hemos sacado nada para ninguna. Además son distintos tipos de compra. Nosotros adquirimos algo para cines, y si algo va a plataformas puede que tenga algo de directo a vídeo. Y eso es algo que se pueden permitir los grandes. Nosotros pico y pala".

Xènia Puiggrós (Segarra Films)

"El pronóstico no es nada bueno. Mi impresión general es que el hecho de que las grandes distribuidores retiraran sus pelis de las salas hasta 2021 era una oportunidad para unir al sector independiente y dar un golpe sobre la mesa, pero no se ha aprovechado. Muchos exhibidores han cerrado o se han quejado de no tener nada para estrenar cuando siempre hemos tenido películas que ofrecer. Tampoco hemos tenido ningún apoyo por parte del Ministerio de Cultura. Creo que falta una educación de base de cultura cinematográfica. Si al espectador medio le quitas los títulos grandes, muchos no van al cine. Hay cine más allá de los dos de siempre. Otros países lo han aprovechado, como Francia, que ha potenciado la producción local. De hecho es posible que el cine francés salga más reforzado de esta crisis, algo que en España no va a pasar".

"El circuito de exhibidores de cine independiente, Promio, tiene el afán de construir un circuito que existe en toda Europa pero no en España. Las grandes cadenas solo se han quejado, han hecho ERTES y luego han cerrado. Es lo único que han hecho".

Fernando Lobo García (Surtsey y Cines Embajadores)

"Esta situación, además de una crisis muy grave, debe ser también un punto de inflexión. Creo que se estaban comprando demasiadas películas para el mercado español. Y se estaban comprando por encima de su valor. Si además añadimos las campañas de promoción y demás, el dinero para empezar a recuperar después de la inversión era una cifra demasiado elevada. Hay que comprar con mucha más calma y unas cifras más justas. Al final ese mercadeo convertía muchas películas en inaccesibles para muchos de nosotros. En Estados Unidos no hay apenas estrenos, así que aquí no hay tampoco, pero hay cine europeo. Mucho. Al final, si los cines abren, el quiera ir al cine podrá ir al cine. Si Hollywood no estrena, que el cinéfilo no se preocupe, nosotros tenemos muchas películas por estrenar".

"Es cierto que muchas salas dependen de las multinacionales, pero tengo que decir que las distribuidoras que no estrenen es que aman muy poco el cine: lo que aman es la pasta. Nosotros, los pequeños, hemos estado estrenando. De los cuarenta y tantos estrenos de octubre solamente tres eran de multinacionales. Eso no es amar el cine. El cine es todo. Exhibidores, actores, actrices, distribuidores, los medios... o vamos todos en el mismo barco, y ahora estamos a la altura del barro, o nos vamos a tomar por el culo".

"Nosotros tenemos un cine muy pequeño, muy fácil de llenar, y estamos muy contentos. Pero ahora es muy sencillo llenarlo con el actual protocolo. Nosotros no necesitamos que se estrene 'Dune' o 'Sin tiempo para morir', pero hay cines que sí lo necesitan".

Escuchando a esta gente, que tiene estrenos que han podido entrar por los pelos en las salas o que están esperando un mañana un poquito más favorable, da mucha pena que muchos espectadores en potencia se estén perdiendo títulos tan interesantes como 'Corpus Christi', 'Nieva en Benidorm' o 'La mujer ilegal' estén entre pocas y ninguna pantalla. Entre estrenos de tapadillo y retrasos.