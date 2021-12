'Avatar 2': la primera imagen oficial de la esperada secuela de James Cameron no es lo que esperábamos

Todavía queda un año para el estreno de 'Avatar 2', pero la campaña promocional de la esperada secuela de James Cameron acaba de arrancar oficialmente con el lanzamiento de la primera imagen oficial. Y creo que no me equivoco al decir que no es para nada lo que esperábamos, sobre todo tras las imágenes de arte conceptual que habían aparecido previamente.

En la imagen en cuestión lanzada de forma exclusiva por la revista Empire tenemos un primer vistazo a Spider, el hijo humano adoptado de Jake y Neytiri interpretado por Jack Champion. Conste que no es porque Jake y Neytiri no puedan tener descendencia por métodos naturales, pues tienen otros tres hijos, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss).

Jon Landau, productor de 'Avatar 2', ha destacado que "Jake le acogió pero Neytiri siempre le vio como una de esas personas que destruyeron su hogar y asesinaron a su padre", algo que sin duda va a afectar a su relación con los personajes interpretados por Sam Worthington y Zoe Saldana.

Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Geraldm Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel, y CJ Jones completan el reparto principal de 'Avatar 2'.

El estreno de 'Avatar 2' está previsto para el 16 de diciembre de 2022.