'Aves de presa': las primeras opiniones de la nueva película de DC son muy positivas y la comparan con 'Deadpool' o 'John Wick'

Las primeras impresiones de la esperada emancipación de Harley Quinn en la nueva película de DC, 'Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)', han llegado a las redes y la recepción está siendo extremadamente positiva.

La rubia del martillo

El consenso general parece muy positivo, con solo un par de reacciones mixtas en las últimas horas, tras el preestreno londinense de la película de Cathy Yan. Se dice que todo el reparto está en plena forma, con Margot Robbie, Rosie Pérez y Mary Elizabeth Winstead, en particular, recibiendo casi todos los elogios. Ewan McGregor también recibe alguna mención, pero parece que su interpretación de Black Mask va a provocar división de opiniones entre los aficionados.

Believe this. #BirdsofPrey whips all sorts of ass. It is a hard-hitting, unapologetic origin story for the team, and a terrific, vicious vehicle for #MargotRobbie. Violent, funny with CRAZY fun action. And Ewan McGregor is on a different frequency, but wildly entertains! See it! pic.twitter.com/g66RYuwwlD — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) January 29, 2020

"Una historia de origen contundente para el equipo, y un vehículo terrible y vicioso para Margot Robbie . Violenta, divertida con acción LOCA. Y Ewan McGregor está en una onda diferente, ¡pero entretiene salvajemente!"

I realllllllly enjoyed @birdsofpreywb. One of my favorite DC films. Great mix of action and fun, and achieves things I've never seen in a superhero movie before pic.twitter.com/BpxFtQfAmY — tim leong (@timleong) January 29, 2020

"Realmente disfruté con la película. Una de mis películas favoritas de DC. Gran combinación de acción y diversión, y logra cosas que nunca antes había visto en una película de superhéroes".

Just saw #BirdsofPrey and am happy to report that it's my favorite modern DC movie yet. Like Shazam, it carves its own path with totally unique aesthetic, action, and tone. Margot, Ewan and all the rest are 100% fantabulous. Why aren't there more roller skate action scenes?? pic.twitter.com/BDipKiB0qU — Mike Rougeau (@RogueCheddar) January 29, 2020

"Me complace informar que es mi película DC moderna favorita. Al igual que Shazam, crea su propio camino con una estética, acción y tono totalmente únicos. Margot, Ewan y todos los demás están 100% fantásticos. ¿Por qué no hay más escenas de acción en patines?

The only fair comparison for #BirdsOfPrey, if you want one, is Deadpool. They have a lot in common, especially their use of fourth-wall breaking and R-Ratings! pic.twitter.com/yGemqvJmMa — BD (@BrandonDavisBD) January 29, 2020

"La única comparación justa, si quieres una, es 'Deadpool'. ¡Tienen mucho en común, especialmente el uso de roturas de la cuarta pared y clasificaciones R!"

#BirdsofPrey is like if John Wick were run through a crazy funhouse filter and stuffed full of glitter and f-bombs. It's everything you could ever want from #HarleyQuinn and her badass girl gang. Into this movie completely. 🤘🏻 pic.twitter.com/Y2DZgPYN2Y — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) January 29, 2020

"Es como si 'John Wick' fuera atravesado por un filtro loco y lleno de purpurina y palabrotas. Es todo lo que puedas desear de Harley Quinn y su pandilla de chicas duras".

#BirdsofPrey is KILLER. A slow start and awkward plotting doesn’t stop the movie, and these characters, from soaring in the end. Wildly violent, F bombs out the wazoo, and the best bat fight scene since The Raid 2. If Margot Robbie could control this part of the DCEU, she should. pic.twitter.com/bewnj8npaJ — Eric Francisco (@EricFrancisco24) January 29, 2020

Un comienzo lento y una trama incómoda no detienen la película, y estos personajes, al final, se disparan. Ferozmente violenta, palabrotas y la mejor pelea desde 'The Raid 2'. Si Margot Robbie pudiera controlar esta parte del DCEU, debería hacerlo.

#BirdsofPrey stands very high in the DCEU. This follows a modern take on Harley Quinn, breaking 4th wall etc., but the jokes never get old and Director Cathy Yan successfully balances comedy, drama & killer action. The cast own their roles with style and leave you wanting more. pic.twitter.com/K90mCv3SEH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 29, 2020

"Se encuentra muy alto en el DCEU. Esto sigue una versión moderna de Harley Quinn, rompiendo la cuarta pared, etc., pero las bromas nunca pasan de moda y la directora Cathy Yan equilibra con éxito comedia, drama y acción matadora. El reparto posee sus roles con estilo y te deja con ganas de más".