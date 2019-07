Estrenos de cine: cultos siniestros, gélidas vendettas y adolescentes brillantes

Después de que Disney haya puesto patas arriba la taquilla tras el arrollador estreno de 'El rey león', la rueda de los estrenos continúa girando, y este 26 de julio recibimos una otra hornada de novedades en nuestros cines que nos dejan la nueva —y aterradora— maravilla de Ari Aster tras su despampanante debut 'Hereditary'.

Pero esto no es todo, porque Liam Neeson vuelve a la carga junto a Hans Petter Moland en el auto-remake americano de 'In Order of Disappearance', Olivia Wilde da el salto de la interpretación a la dirección con 'Súper empollonas' y Santi Amodeo regresa tras '¿Quién mató a Bambi?' con una nueva comedia negra made in Spain.

'Midsommar' (2019)

A favor: Después de la fantástica 'Hereditary', Ari Aster ha llevado un paso más allá las peculiaridades que le han convertido en tan sólo un año en uno de los autores de género más importantes de los últimos tiempos, firmando un magistral y catártico ejercicio de terror diurno, casi perfecto en todos los aspectos.

En contra: De nuevo, el director neoyorquino ha vuelto a dar forma a un largometraje cocinado a fuego muy lento, nada fácil de digerir, que juega y rompe con las expectativas que genera a cada paso que da, y que repelerá a buena parte del público que busque un producto más convencional.

Crítica en Espinof: 'Midsommar': extraordinario folk-horror que ratifica a Ari Aster como creador imprescindible del género

'Venganza bajo cero' ('Cold Pursuit', 2019)

A favor: Hans Petter Moland se hace un auto-remake a la americana de la brillante 'In Order of Disappearance', introduce en la ecuación a un plantel de inspirados actores y actrices como Liam Neeson, Tom Bateman o Laura Dern, y articula una comedia negra como el carbón en clave de thriller de venganzas que derrocha creatividad y evoca —de lejos— a los Coen.

En contra: Que su campaña promocional y la presencia de Neeson en la película invite a pensar que estamos ante otra de las cintas de acción descontrolada protagonizadas por el irlandés. Quien vaya con estas expectativas, podría quedar muy decepcionado. En comparación con la cinta original, pierde frescor, enteros y ese peculiar tono que sólo puede salir de tierras norteñas.

Crítica en Espinof: 'Venganza bajo cero': un simpático thriller donde acción y humor no terminan de cuajar

'Súper empollonas' ('Booksmart', 2019)

A favor: El de 'Súper empollonas' es uno de esos casos de máxima sorpresa, especialmente por encontrar en el debut de la actriz Olivia Wilde un largo tan estimulante, cómplice y bien dirigido como este. El libreto, ágil, dinámico y apuntalado sobre una pareja protagonista escrita con mimo y la suficiente complejidad como para transmitir autenticidad en cada línea de diálogo.

En contra: Como suele suceder en casi toda comedia comedia que se precie, su sentido del humor no se mantiene constante a un mismo nivel de efectividad a lo largo del relato. Sus lecturas sociopolíticas podrían provocarle un sarpullido a algún que otro espectador.

'Quien me quiera que me siga' ('Qui m'aime me suive!', 2019)

A favor: Lo nuevo de José Alcala tras ocho años de espera desde su debut en 'Coup d'éclat' logra alcanzar el corazón del respetable gracias al carisma y evolución de su encantadora pareja protagonista y al delicado y agridulce modo en que exploran los altibajos que supone sobrepasar la mediana edad.

En contra: En cómputo global, y pese a su corrección y múltiples virtudes, 'Quien me quiera que me siga' no puede evitar caer en una convencionalidad que la hace propensa a ser olvidada poco después de finalizar la proyección.

'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' (2019)

A favor: Lo último de Santi Amodeo tras '¿Quién mató a Bambi?' vuelve a explorar los terrenos de la comedia negra de la mano de un reparto de primera, encabezado por un Oscar Martínez cuya labor en el filme le sirvió para hacerse con el premio al mejor actor en la última edición del Festival de Málaga.

En contra: Aunque su duración sea de una escasa hora y media, 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' se deshincha progresivamente una vez entra en su deslavazado segundo acto.

Y además...

'El emperador de París' ('L'empereur de Paris', 2018)

El veterano director galo Jean-François Richet vuelve regresa tras las cámaras con una historia policiaca ambientada en la Francia del XIX con un reparto y unas interpretaciones de lo más atrayentes.

'Primeras vacaciones' ('Premières vacances', 2018)

La comedia romántica de esta semana llega desde Francia y une a Jonathan Cohen y Camille Chamoux bajo la dirección de Patrick Cassir.

'303' (2018)

El alemán Hans Weingartner firma esta minimalista y encantadora road movie en clave romántica.

'Juguetes guardianes' ('Toy Guardians', 2017)

La propuesta animada de este fin de semana llega desde Corea del Sur, y supone el debut en la dirección de Huang Yan.

'La mirada de Orson Welles' ('The Eyes of Orson Welles', 2018)

Todo buen documental sobre cine es bien recibido; especialmente si se centra en la figura de un titán como Orson Welles de un modo tan meticuloso como lo hace este largo de Mark Cousins.

Las recomendaciones del equipo de Espinof:

Víctor López G.: 'Midsommar'. Con su nueva película, 'Ari Aster' confirma que lo de 'Hereditary' no fue un golpe de suerte y se reafirma como un auténtico referente dentro del cine de género contemporáneo. Retorciendo las expectativas del respetable y sumiéndole en un estado de casi hipnotismo, el neoyorquino articula un relato tan catártico como asfixiante que no teme en velar bajo sus florituras formales y su extraña solemnidad la coña marinera más propia de los slashers bobalicones de los años 90. Una obra que sólo podría haber gestado un geniecillo.

Mikel Zorrilla: 'Súper empollonas'. Por ser una comedia adolescente diferente a lo que nos tiene acostumbrados Hollywood. Sí, tiene esos excesos que casi todos esperamos, pero están perfectamente integrados para conseguir una propuesta muy equilibrada sin bajones de interés. La ópera prima de Olivia Wilde cuenta además con dos protagonistas muy bien elegidas que tienen una gran química entre ellas, ayudando a elevar ese tono de naturalidad del que hace gala la película en todo momento.