Estrenos de cine: artistas desastrosos, espectáculos circenses y competiciones musicales

Después de doce meses repletos de alegrías y decepciones, de diversión y aburrimiento, y de infinidad de historias y personajes pululando por nuestras pantallas, el curso cinematográfico 2017 toca a su fin. Pero ojo, porque, como suele decirse, hasta el rabo todo es toro, y este viernes 29 de diciembre nos invita a celebrar la nochevieja por todo lo alto con una selección de estrenos que esconde una de las mejores películas del año.

Esta no es otra que 'The Disaster Artist', dirigida y protagonizada por James Franco, que supone una fantástica radiografía de una de las peores películas de la historia —'The Room'— y su peculiar artífice Tommy Wiseau. Junto a la ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastian, Hugh Jackman brilla en el impresionante musical 'El gran showman', y las Bellas vuelven a reunirse en la tercera parte de la franquicia 'Dando la nota'.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'The Disaster Artist'. James Franco y sus colaboradores habituales firman el mejor homenaje posible a una de las peores películas de la historia, y lo hacen con un una ejecución imperfecta compensada por un alma y una devoción hacia el material de referencia inconmensurable. Con 'The Disaster Artist' queda demostrado que la comedia contemporánea puede ser sinónimo de muy buen cine; especialmente cuando sabe intercalar las carcajadas con pasajes tan inesperadamente tiernos.

Jorge Loser: 'Star Wars: los últimos Jedi'. Pese a ser menos redonda que 'El despertar de la fuerza', Rian Johnson ha logrado un capítulo poblado de nuevas ideas, momentos épicos y excursiones fuera de la zona de confort de la saga galáctica. Plagada de planos bellísimos y algunas escenas de acción impresionantes del año, sus tramos menos afortunados (que no son pocos) están compensados por su puñetazo emocional final, digno de estar entre los momentos más destacables de toda la saga.

Juan Luis Caviaro: 'Coco'. Por su fascinante animación, sus divertidos personajes y un bonito mensaje sobre la familia. A veces tira de piloto automático y la historia es amable y previsible, pero tiene momentos extraordinarios y un tramo final muy emocionante. Pixar nos alegra la vida una vez más.

Mikel Zorrilla: 'El gran showman'. Un musical que te conquista gracias a la fuerza de sus canciones y a un Hugh Jackman que lo da todo por el papel. Es verdad que el guion peca de cierta superficialidad, pero es que es una película que tiene esa magia del cine tan difícil de definir y que en este caso incluso logra ponernos la piel de gallina en varias ocasiones.