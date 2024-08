Furiosa ya tiene fecha de estreno en Max. La película de ciencia ficción con Any Taylor-Joy nos va a hacer este verano mucho más caluroso

Buenas noticias para los que no pudieron ver 'Furiosa: Una saga de Mad Max' en el cine, porque la precuela de 'Max Mad: Fury Road', protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, como la versión más joven de Furiosa y Hemsworth como su principal némesis, Dementus, respectivamente llegará pronto a Streaming en la plataforma Max.

Uno de los estrenos más esperados en las televisiones

Según Warner Bros. Discovery Home Entertainment, 'Furiosa: Una saga de Mad Max' se estrenará en vídeo en Max el viernes 16 de agosto. La película comienza con Furiosa de niña (Alyla Browne), cuando es robada de su tierra natal, conocida como el Lugar Verde de Muchas Madres, por el señor de la guerra Dementus y su horda de motoristas. Cuando se hace adulta, Furiosa está decidida a encontrar el camino de vuelta a casa y vengar a su madre.

Hasta la fecha, según la medidora de taquilla The Numbers, Furiosa ha ingresado 63,6 millones de dólares en el mercado nacional y 97 millones en taquilla internacional, lo que supone un total de 160,6 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de producción de 168 antes de publicidad. Los críticos de Rotten Tomatoes otorgaron a Furiosa una calificación de 90% "fresh" basada en 377 reseñas, mientras que los usuarios dieron una puntuación de público de 89% "fresh" basada en más de 1.000 valoraciones de usuarios verificadas.

Es posible que 'Furiosa' sea la última de las películas de Mad Max del director George Miller. En una entrevista con Digital Spy, Miller se sinceró sobre el futuro de la serie. "En este momento, he especulado con lo que ocurrirá después de que Furiosa ascienda a la cima de la Ciudadela, pero aún no tengo esas historias planeadas. Hay mucho que contar todavía en la historia de Mad Max" Los rumores sobre una sexta película, 'Mad Max: The Wasteland' se evaporaron cuando Tom Hardy reveló que las cosas están realmente difíciles para la franquicia.

