Tom Hardy se sincera sobre la secuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' y da las peores noticias posibles a los fans de la franquicia

Tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros mismos sobre el estado de la saga Mad Max. Sí, todos guardamos mucho cariño a la trilogía original y sabemos que 'Furia en la carretera' fue algo muy especial, pero todo parece indicar que la persecución, después de 'Furiosa', ha pegado un frenazo absoluto.

George Miller ya tiene 79 años y la quinta película de la saga ha sido un topetazo en taquilla que se va a quedar en la mitad de recaudación que la cinta anterior. Y no parece que Warner esté dispuesta a seguir tirando dinero.

Ni tan mad ni tan max

El encargado de darnos las malas noticias ha sido el mismísimo Max, o sea, Tom Hardy, en la revista Forbes, donde, preguntado por el estado de la secuela que iba a protagonizar, 'The Wasteland', no le quedó más remedio que aceptarlo y decir "no creo que vaya a pasar".

Como siempre en el mundo de Hollywood, nunca hay que decir nunca jamás, eso sí: aún falta ver cómo funciona 'Furiosa' en streaming y VOD antes de darlo todo por perdido. En la interesantísima entrevista, por cierto, Hardy repasa una carrera plagada de algunos títulos que, de una manera u otra, han marcado el siglo XXI, como 'Origen', 'El caballero oscuro: La leyenda renace' o las series 'Peaky blinders' y 'Band of brothers'.

Pero él tiene otros anhelos: "He sido un actor durante un tiempo. Soy viejo. No pasa nada, porque cuando era joven siempre quería hacer los personajes que ahora tengo la edad de interpretar. Y ahora quiero ser joven otra vez". Tom, hombre, que 46 años no son nada.

"Hay una parte de mí que ha vuelto a la casilla inicial", dice Hardy. "Nuevos inicios. Creo que estoy volviendo a lo que era importante de los motivos por los que empecé y a lo que puedo hacer ahora. Es algo generacional, una carrera no debería parar solo porque ahora tengas 50 años. Hay que recalibrar y sentar las bases de cosas que tengan sentido y propósito. Y si no, no hacerlas. Simplemente dejar que pasen. Algunas cosas son más importantes que hacerlas solo por hacerlas, ¿sabes?".

Además, el actor comenta que después de la tercera película de 'Venom' (y, en parte, gracias a ella) volverá al lugar de donde nunca quiso marcharse: "Volveré al teatro, hay cine independiente, hay grandes películas y otras cosas. Todas están constantemente en mi cabeza al mismo tiempo y tenemos varias cosas desarrollándose". Vamos, que, incluso sin 'Mad Max', aún nos queda Hardy para rato.

