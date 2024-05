"Tenía que persuadirle para que saliera de su camerino": George Miller recuerda las peleas constantes con Tom Hardy en el set de 'Mad Max: Furia en la carretera'

A estas alturas, todo el mundo sabe que en el set de 'Mad Max: Furia en la carretera', entre coches, gasolina y lanzallamas, había dos actores que no se soportaban: Tom Hardy y Charlize Theron. A lo largo de los años, la relación que tuvieron en el set de rodaje se ha ido aclarando y matizando, y George Miller, justo antes del estreno de 'Furiosa', ha querido quitar un poco de peso a lo que ocurrió.

Mad o Menox

Preguntado por Hardy y Theron en The Telegraph, el director ha querido resumir su interacción diciendo que "son dos intérpretes muy diferentes". Y tanto: según explicaron varios miembros del equipo en su día, ella estaba preparada a las ocho de la mañana incluso sabiendo que tendría que esperarle a él durante varias horas porque no fue puntual en ningún momento del rodaje. Miller lo intenta matizar, más o menos.

Tom está roto, pero también tiene una brillantez que viene con él, y sea lo que sea que estuviera pasándole en aquel momento, tenías que persuadirle para que saliera de su camerino. Mientras, Charlize era increíblemente disciplinada. Es una bailarina entrenada, algo que se reflejaba en la precisión de su actuación, y siempre aparecía la primera en el set.

En el libro sobre la historia oral de la película, Theron no negó que el ambiente en el set fuera duro: "Estábamos o peleando o no hablándonos en absoluto, y no sé cuál es peor. ¡Fue horrible! No deberíamos haber hecho eso, deberíamos haber sido mejores. Acepto mi error". Por su parte, Miller, que se califica como "un optimista", lo intentó canalizar de otra manera.

Vi su comportamiento como una manera de reflejar sus personajes, que tienen que aprender a cooperar para asegurar la supervivencia mutua. No es excusable, y creo que hay una tendencia en este negocio de usar grandes actuaciones como una excusa para otros problemas que podrían evitarse.

No sabemos aún cómo será 'Furiosa', pero algo está claro: el rodaje ha sido muchísimo más tranquilo. No era difícil.

