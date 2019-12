HBO anuncia la fecha de estreno de 'La conjura contra América', la nueva miniserie de David Simon

Después de que hace unas semanas nos despidiésemos de 'The Deuce. Crónicas de Times Square', no va a pasar mucho tiempo hasta que podamos ver lo nuevo de su creador, David Simon. Así, HBO España ha anunciado que estrenará 'La conjura contra América' ('Plot against America') el 17 de marzo de 2020, o lo que es lo mismo, el día después de su estreno en Estados Unidos.

Basada en la novela homónima de Philip Roth, a lo largo de sus seis episodios conoceremos la historia de una familia judía de clase obrera en lo que observan el ascenso político de un héroe de guerra xenófobo, Charles Lindberg, que logra llegar a presidente (derrotando a Roosevelt en 1940) y adentra a la nación en el fascismo.

David Simons y Ed Burns son los encargados de llevar a la pantalla el aclamado texto de Roth. Para ello contará con Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis y John Turturro.

Y, no sé vosotros, pero yo no necesito muchas excusas ni estrellas para apuntar en el calendario la fecha de estreno de lo nuevo de David Simon. Si algo lleva demostrando durante las pasadas décadas es que serie que hace serie que, como mínimo, merece toda nuestra atención... y normalmente nos vemos bastante recompensados.