'Plot Against America': Winona Ryder y John Turturro encabezan la ucronía de David Simon para HBO

HBO ha iniciado el rodaje de 'Plot Against America', la nueva miniserie de David Simon que adapta una de las últimas novelas del gran Philip Roth (publicada en España como 'La conjura contra América') con lo que parece ser es un reparto de aúpa.

Winona Ryder, John Turturro, Anthony Boyle, Zoe Kazan, Morgan Spector, Caleb Malis y Azhy Robertson encabezarán el reparto de la serie, que describe una Estados Unidos alternativa tras la derrota presidencial de Roosevelt en favor de Charles Lindberg, populista xenófobo que lleva al país al fascismo.

Todo esto desde el punto de vista de una familia judía de clase obrera en Newark, Nueva Jersey. La adaptación de 'La conjura contra América' constará de seis episodios y no hay, todavía, fecha de estreno.

David Simon, a quien se le ve junto a Ryder y Turturro en la foto que ha compartido en su Twitter, se encuentra además en pleno rodaje de la tercera y última temporada de 'The Deuce' que, en principio, llegará el próximo septiembre.

“Plot Against America” begins shooting in two days and the fourth ep of “Deuce” begins filming the same morning. What can I say? When I’m with the Jews, I want porn. And when I’m deep in porn, I miss the tribe.