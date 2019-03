'Tolkien': nuevo y emocionante tráiler de la película sobre el creador de 'El señor de los anillos'

Solo un mes después del teaser tráiler, aquí tenemos el definitivo adelanto de 'Tolkien', biopic del creador de 'El señor de los anillos'. Siempre ha sido un autor popular y fascinante, y sus obras han sido adaptadas en dos trilogías de gran éxito ('El hobbit' no tuvo la repercusión de 'ESDLA' pero las tres películas sumaron 2.932 millones de dólares en taquilla) a lo que hay que sumar el gran interés por la serie que está preparando Amazon, clara favorita a tomar el relevo de 'Juego de Tronos'.

Y ya sabemos que a Hollywood le encantan los biopics, por tanto, no es de extrañar que ahora nos propongan una versión dramatizada de la vida de J.R.R. Tolkien, a quien da vida Nicholas Hoult. Un rostro de moda que no para de trabajar y al que no encuentro nada especial, más allá de su gancho físico. La únicas películas recientes donde le he visto realmente suelto y transformado son 'Max Max: Furia en la carretera' y 'La favorita', en dos roles secundarios y de corte cómico. Espero que esté inspirado en este nuevo e interesante film.

La puesta en escena corre a cargo de Dome Karukoski, director de la estupenda 'Tom of Finland', así que cabe ser optimistas. 'Tolkien' se estrena el 10 de mayo en los cines de Estados Unidos; lamentablemente, en España no podremos verla hasta el 14 de junio.

Tráiler de 'Tolkien' en versión original con subtítulos y póster final

Según la sinopsis oficial distribuida por Fox Searchlight (potente división ahora en poder de Disney), 'Tolkien' nos descubre el viaje que transformó a la imaginación del legendario escritor y que daría lugar a sus famosas novelas sobre la Tierra Media. La película explora los años de formación del autor huérfano, en su búsqueda de la amistad, el amor y la inspiración artística en su grupo de estudiantes. Es entonces cuando se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenaza con destrozar su querida "comunidad" (codazo, guiño).

Además de Nicholas Hoult, el reparto incluye a Lily Collins (en la piel de Edith Bratt, la musa y esposa de Tolkien), Derek Jacobi, Genevieve O'Reilly, Craig Roberts, Laura Donnelly o Colm Meaney. De la banda sonora se ocupa Thomas Newman, brillante compositor nominado al Óscar en 14 ocasiones, que aún no ha ganado la preciada estatuilla. Quizá Tolkien le dé suerte...