Jason Momoa le hace la vida imposible a Vin Diesel en el principio del fin de la saga 'Fast & Furious': lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

¿Escucháis eso? No, no es el silencio —perdón, la campaña electoral me provoca flashbacks—, sino los motores de la familia de los rápidos y los furiosos rugiendo mientras se acercan a toda velocidad para hacerse con la taquilla con la décima entrega de la saga. Pero calma total, que si no os gustan estos espectáculos descerebrados y cargados de acción los estrenos de cine de este fin de semana llegan cargados de todo tipo de propuestas que vamos a repasar a continuación.

'Fast & Furious X' (2023)

Es, como la X de su título indica a los que controlan los números romanos, la décima película de la saga 'Fast & Furious', que debutó en un ya lejano 2001.

Está dirigida por Louis Leterrier, responsable de títulos como 'Transporter', 'El increíble Hulk' o 'Ahora me ves', y que sustituyó a Justin Lin una vez comenzado el rodaje.

En su reparto se unen viejos rostros conocidos de la franquicia con nuevas incorporaciones de la talla de Jason Momoa, Brie Larson, Rita Moreno o Daniela Melchior.

Será la primera de las dos tres películas que darán el cierre definitivo a las aventuras y desventuras de Dominic Toretto y compañía.

Crítica en Espinof:

'Alice, cariño' ('Alice, Darling', 2022)

Es el debut en la dirección de Mary Nighyt, que ha trabajado como realizadora en las series 'Traces' e 'Industry'.

Está protagonizada por Anna Kendrick, a la que acompañan intérpretes como Kaniehtiio Horn, Wunmi Mosaku, Charlie Carrick o Markjan Winnick.

La película, a medio camino entre el thriller y el drama, gira en torno a una mujer de 30 años maltratada psicológicamente por su pareja que es objeto de una intervención por parte de sus amigas —sale mal—.

Crítica en Espinof:

'La gran juventud' ('Les amandiers', 2022)

Es la nueva película de Valeria Bruni Tedeschi, directora de 'La casa de verano', 'Una jovencita de 90 años' o 'Un castillo en Italia'.

Llega a nuestros cines tras su paso por festivales como Cannes y Sevilla, y después de cosechar siete nominaciones a los Premios César 2022.

Es una dramedia ambientada a finales de los 80 en una escuela de interpretación, donde se sigue el día a día de varios de sus estudiantes.

Crítica en Espinof: Festival de Cannes 2022: Claire Denis persigue un romance bajo las estrellas del mediodía, Valeria Bruni Tedeschi homenajea a los actores de su generación

'Las ocho montañas' ('Le otto montagne', 2022)

Está dirigida a cuatro manos por Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch. La segunda debuta, mientras que el primero tiene en su haber largos como la celebrada 'Alabama Monroe' o 'Bélgica'.

Aterriza en nuestras salas de cine tras hacerse con el Premio del Jurado en la última edición del Festival de Cannes y con 4 premios David di Donatello —así como 14 nominaciones'.

Es un drama que enfrenta los puntos de vista de sus dos amigos protagonistas, Bruno y Pietro, uno fiel a la montaña y otro con espíritu urbanita.

Crítica en Espinof: Festival de Cannes 2022: entre amigos belgas en la montaña y de viaje con un adorable burro polaco

Y además...

'Una buena persona' ('A Good Person', 2023)

'Sica' (2023)

'¡Tiburón a la vista!' ('L'anne du requin', 2022)

'Love Life' (2022)

'Increíble pero cierto' ('Incroyable mais vrai', 2022)

'En busca del mapa perdido' ('Zeppos - Het Mercatorspoor', 2022)

'Hafreiat' (2022)

'Sola' (2023)

