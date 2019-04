Jorge Javier Vázquez confirma la fecha de estreno de 'Supervivientes 2019', que viene con Isabel Pantoja incluida

En este ciclo continuo del reality que vive Telecinco parece ser que ya se sabe la fecha en la que comenzará la nueva edición de 'Supervivientes'. En una de esas llamadas telefónicas que tanto gustan en 'Sálvame' Jorge Javier Vázquez ha afirmado que el estreno será el próximo jueves 25 de abril.

Hay que matizar, eso sí, que desde los canales oficiales de Mediaset todavía no han confirmado la fecha, quizá porque andan anunciando concursantes. Pero todo apunta que, efectivamente, será nada más terminar esta Semana Santa cuando los concursantes de 'Supervivientes 2019' salten del helicóptero en Honduras.

Hasta el momento la cadena ha anunciado diez concursantes, con un nombre que destaca por encima de todos: Isabel Pantoja. Tras años de tonteo, batallas legales y distintos familiares, amigos y empleados participando en ediciones anteriores de este y 'GH VIP'/'Duo' y demás saraos, la tonadillera participará en la edición junto a otros famosillos de la factoría.

Así junto a Pantoja estarán Colate, Omar Montes, Dakota, Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Oto Vans, Chelo García-Cortés, Jonathan y Violeta Mangriñán, entre otros (que todavía no se han anunciado). Y, evidentemente, si no te suenan es porque no estás viendo todo el día Sálvame y su universo cinemático.

'Supervivientes 2019' viene con una novedad y es que Carlos Sobera se unirá al programa con la gala extra semanal que se emitirá en Cuatro, además de las tiras diarias. Sobera se une pues a la veterana Lara Álvarez que estará en Honduras y a Jordi González que sustituye a Sandra Barneda en el 'Debate'.