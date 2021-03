'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' en blanco y negro se estrenará en HBO Max bajo el título de 'Justice is Gray' (y luce espectacular)

No sé si vosotros necesitáis algún pretexto para volver a sumergiros en las cuatro horas de épica superheróica que nos ha brindado el estreno de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' en HBO —yo, desde luego, no—; pero si queréis un aliciente para volver a acompañar a Batman, Wonder Woman y compañía en su cruzada contra Darkseid, HBO Max os lo va a servir en bandeja de plata.

Si habéis seguido todas las novedades sobre el Snyder Cut desde que supimos de su existencia, probablemente sepáis que la idea original es que la 'Liga de la Justicia' tuviese una relación de aspecto de 1.33:1 y una imagen caracterizada por ser monocromática. Pues bien, después de haber visto la película a todo color, la cuenta oficial de twitter de la producción ha confirmado que la versión en blanco y negro está en camino a nuestras pantallas.

Tal y como figura en la escena que ha acompañado el anuncio, esta versión de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' se estrenará bajo el subtítulo de 'Justice is Gray' en una fecha aún por determinar y, en lo que a mi respecta, puedo afirmar que luce espectacular —esos contraluces son una hermosura—.

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI