'La maldición de Hill House': Netflix revela las primeras imágenes y la fecha de su tenebrosa adaptación del clásico

Netflix ha hecho pública la fecha de emisión de su esperadísima adaptación del clásico de la literatura de casas encantadas 'La maldición de Hill House' ('The Haunting of Hill House'), basada en una novela de la maestra Shirley Jackson. Llegará el 12 de octubre, y también ha mostrado las primeras imágenes de la misteriosa mansión. La adaptación se toma bastantes libertades con la obra de Jackson, convirtiendo en hermanos a los protagonistas, algo que no sucedía en la novela original.

La adaptación está dirigida por Mike Flanagan, que ya ha brindado a Netflix el thriller 'Hush' y la adaptación de Stephen King 'El juego de Gerald' ('Gerald's Game'). De hecho, la protagonista de ésta, Carla Gugino, protagoniza también 'Hill House' acompañada de un reparto bastante interesante, en el que destacan Timothy Hutton, Kate Siegel o Henry Thomas.

Shirley Jackson es una de las autoras imprescindibes de la literatura moderna de terror. Su cuento 'La lotería', adaptado en numerosas ocasiones (por ejemplo, en todas las encarnaciones de 'Twilight Zone' hasta la fecha), es un clásico absoluto. A él se le suma su imprescindible, ambigua e inquietante 'Siempre hemos vivido en el castillo', que veremos este mismo año en una versión protagonizada por Alexandra Dadario, Taissa Farmiga y Crispin Glover.

Pero es su 'The Haunting of Hill House' de 1959 (conocida en nuestro país como 'La casa encantada', 'La guarida' y 'La maldición de Hill House', según la edición) la que le ha otorgado mayor fama y prestigio. Una historia escalofriante en la que un grupo de variopintos personajes, alguno de ellos con poderes de percepción extrasensorial, se instalan en la encantada mansión de Hill House para obtener pruebas acerca de la presencia o no de espíritus.

Una historia que, sin duda, suena familiar, porque ha sido reciclada mil veces, con mayor o menor fortuna (una de las mejores, 'La casa infernal' de Richard Matheson), y adaptada al cine en dos ocasiones. Robert Wise lo hizo en 1963 en la obra maestra del género 'La casa encantada' ('The Haunting'), y Jan De Bont repitió, con mucha menos fortuna, en 1999 con 'The Haunting (La guarida)'