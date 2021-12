'Matrix' vuelve a los cines para refrescarnos los orígenes de Neo y Trinity antes de 'Matrix Resurrections'

Cada es más habitual que títulos emblemáticos de hace algunos años vuelven a los cines de forma especial. Hace poco lo hizo 'Harry Potter y la piedra filosofal' con motivo de su 20 aniversario y este viernes 3 de diciembre será 'Matrix' la que regrese a las salas españolas aprovechando el inminente estreno de 'Matrix Resurrections'.

Un regreso ¿por todo lo alto?

Por el momento, Warner no ha aclarado cómo de ambicioso es su plan con 'Matrix', ya que no es lo mismo llegar a un puñado de ciudades que tener un alcance realmente nacional. No obstante, el buen funcionamiento de 'Harry Potter y la piedra filosofal' seguro que les anima a que tenga un alcance destacable.

Recordemos que 'Matrix' se estrenó originalmente en España el 23 de junio de 1999, logrando llevar a los cines españolas a casi 3 millones de espectadores, algo que se tradujo en una recaudación de 10,8 millones de euros. Todo apunta a que con este movimiento logrará superar la barrera de los 11 millones.

Se da la casualidad de que Warner también ha relanzado 'Matrix' en blu-ray en España esta misma semana. En concreto, ha sido este lunes 29 de noviembre cuando ha aparecido una edición con los mismos contenidos adicionales ya presentes hasta ahora. Sospecho que los nuevos extras llegarán en un inevitable pack con las cuatro películas cuando 'Matrix Resurrections' haga su debut en formato físico.

Será el próximo 22 de diciembre cuando 'Matrix Resurrections' se estrene en España y descubramos el siguiente episodio en la historia de Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss), el cual ha sido descrito como algo autónomo y no una secuela. Ya veremos qué significa exactamente eso...