"Nadie puede negar o escapar de la relación entre el amor y la violencia". Takashi Miike

Con cientos, o al menos un ciento, de títulos a sus espaldas, es posible que estemos viviendo en la etapa más reposada de la trayectoria de un todoterreno como Takashi Miike. Responsable de algunos de nuestros títulos favoritos de las últimas décadas, pero también de algún que otro tropiezo descomunal, charlamos con el cineasta durante la presentación de su deliciosa última película, 'First Love'.

Amor al primer katanazo

El incorregible Miike y su distribuidora nacional han tenido el bonito gesto de permitirnos entablar una entrevista con uno de los cineastas más rompedores salidos de Japón y cuya influencia y magnetismo pordían equipararlo al de cineastas como David Lynch, David Cronenberg o Paul Verhoeven.

Kiko Vega (KV): Tu trabajo nunca se ha caracterizado por ser accesible para todos los públicos, pero con 'First Love' parece que lo has logrado. ¿Te apetecía presentar un thriller más universal?

Takashi Miike (TM): "Estaría agradecido si la mayor cantidad de público posible disfruta de una película como 'First Love', porque lo he puesto todo en ella. Creo con seguridad que más que un thriller, la película es prácticamente una fantasía".

KV: Vuelves a trabajar con Masa Nakamura diez años después de 'God's Puzzle'. ¿Te has sentido más cómodo repitiendo con él?

TM: Los guionistas se involucran de diferentes maneras. A veces escribo únicamente la escena para decir a los actores qué líneas y acciones quiero, y otras veces las escribo completas. Bajo esas circunstancias, siento que el talento de Masaru Nakamura es especial. Tengo una confianza absoluta en él y respeto mucho su trabajo, por lo que creamos un entorno en el que pudiera escribir tan libremente como fuera posible (excepto por cuestiones presupuestarias). Creo que esa es mi responsabilidad como director".

KV: A lo largo de tu carrera has tratado la violencia con mayor o menor delicadeza, y en 'First Love' vemos un equilibrio excelente entre belleza y atrocidad. ¿La consideras tu trabajo reciente más equilibrado?

TM: "En realidad ese equilibrio no me importa. Los japoneses tienen la costumbre de estar continuamente equilibrados, así que solo dejo que todo fluya. La violencia nacerá de manera inevitable si pones tu amor en un personaje. Nadie puede negar o escapar de la relación entre el amor y la violencia. Por ejemplo, si quieres robar algo que deseas, ¿no es eso también amor verdadero?"

KV: No he podido evitar pensar en 'Amor a quemarropa' (True Romance), la película de Tony Scott escrita por Quentin Tarantino, mientras veía la película. ?Qué títulos vienen a la cabeza de Takashi Miike cuando prepara 'First Love'?

TM: "Creo que no solo las películas, todo lo que ves y escuchas afecta tu trabajo, pero no creo que esté influenciado por esas películas de manera directa. Realmente no termino criticando películas y analizándolas tanto, lo que sea que me gustaría intentar hacer es lo que quiero hacer. 'First Love' es la historia de amor que dos almas perdidas crean con sus vidas".

KV: Ya que he mencionado a Tarantino, que asegura que su retiro está a la vuelta de la esquina, ¿ha pensado Miike alguna vez en el retiro o en cambiar el ritmo creativo mantenido todos estos años?

TM: "Es más que un problema personal, creo que también hay problemas en la industria cinematográfica japonesa. Casi nunca dan una oportunidad a los recién llegados. Al observar esta situación, siento que el ritmo de producción se vuelve aún más rápido. Estoy ansioso por continuar".

KV: Mientras veía la película no dejaba de pensar en que es una excelente presentación de Miike a las nuevas generaciones, ¿crees que el nuevo espectador de hoy tiene algo que ver con el que disfrutó de 'Audition' o 'Dead or Alive'?

TM: En un pequeño rincón de Japón me dediqué a filmar 'Audition'. Lo hice con un presupuesto bajo y sin demasiada ambición. La película atrajo la atención del director de un festival, y a partir de ahí comenzó a caminar sola y a viajar por todo el mundo. Estoy muy agradecido a esa película porque me ha enseñado el poder de las películas. Básicamente no miro hacia atrás, no me fijo en mis trabajos pasados. Sin embargo, recuerdo los sentimientos de los sets de esas películas, de cada toma. El flujo del tiempo se detiene en mi cerebro, pero la vida continúa a ritmo constante. Puedo decir lo mismo de la diversidad de mis obras. La película terminada pertenece al público. En qué momento y lo que siente el espectador, ya sea que esté impresionado o se haya aburrido, depende de la sensibilidad y el gusto de cada audiencia. Con 'First Love', creo que el espectador puede encontrar parte de lo que piensa que había perdido últimamente con mi cine.