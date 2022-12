"Una obra maestra visual y mejor que la primera". Las primeras opiniones de 'Avatar 2' nos recuerdan que nunca hay que apostar en contra de James Cameron

Quedan solamente unos días para el esperado estreno de 'Avatar: El sentido del agua' pero unos pocos privilegiados ya han podido ver la nueva película de James Cameron. Además, Disney ya ha levantado el embargo y las primeras opiniones sobre ella han aparecido en redes sociales.

Como suele ser habitual en estos casos, las primeras valoraciones de 'Avatar: El sentido del agua' son buenísimas, hasta el punto de calificarla como una obra maestra visual y no son pocos los que afirman que es mejor que la primera entrega. También se coincide en destacar que nunca es buena idea apostar en contra de Cameron.

A continuación encontraréis una recopilación de mensajes de twitter compartiendo sus impresiones sobre la esperada secuela. Para que su comprensión os resulte más sencilla he incluido también una traducción siempre que era necesaria. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

Happy to say #AvatarTheWayOfWater is phenomenal! Bigger, better & more emotional than #Avatar, the film is visually breathtaking, visceral & incredibly engrossing. The story, the spectacle, the spirituality, the beauty - this is moviemaking & storytelling at its absolute finest. pic.twitter.com/RicnpDghrx — Erik Davis (@ErikDavis) December 6, 2022

Me alegra decir que 'Avatar: La forma del agua' es fenomenal. Más grande, mejor y más emotiva que "Avatar", la película es visualmente impresionante, visceral e increíblemente absorbente. La historia, el espectáculo, la espiritualidad, la belleza... es cine y narrativa en estado puro.

James Cameron once again shows filmmakers how it’s done. I’ve said it a thousand times. Never doubt him. AVATAR: THE WAY OF WATER is how you do epic blockbuster-ing. Emotional, visceral, and as big as movies get. @officialavatar — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) December 6, 2022

James Cameron vuelve a mostrar a los cineastas cómo se hace. Lo he dicho mil veces. Nunca dudéis de él. Avatar: La forma del agua" es una superproducción épica. Emocional, visceral, y tan grande como el cine puede llegar a ser.

Unsurprisingly, #AvatarTheWayOfWater is a visual masterpiece with rich use of 3D and breathtaking vistas. It does suffer from a thin story and too many characters to juggle, yet James Cameron pulls it together for an extraordinary final act full of emotion and thrilling action. pic.twitter.com/opr6CRyOwk — Ian Sandwell (@ian_sandwell) December 6, 2022

Como era de esperar, 'Avatar: El sentido del agua' es una obra maestra visual con un rico uso del 3D y unas vistas impresionantes. Sin embargo, James Cameron se las arregla para ofrecer un extraordinario acto final lleno de emoción y acción trepidante.

Never bet against @JimCameron. His #AvatarTheWayOfWater surpasses the original on every level. Incredible visuals, but a much more emotional connection to the characters and story. The final hour is Cameron flexing every muscle, reminding blockbuster filmmakers how it’s done. pic.twitter.com/C7lpBs6y5U — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) December 6, 2022

Nunca apuestes en contra de James Cameron. Su 'Avatar: El sentido del agua' supera al original en todos los niveles. Los efectos visuales son increíbles, pero la conexión con los personajes y la historia es mucho más emocional. En la última hora, Cameron saca músculo y recuerda a los directores de grandes éxitos de taquilla cómo se hace.

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building. pic.twitter.com/MXeN3z8BnP — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 6, 2022

'Avatar: El sentido del agua' es increíble. Tenía fe en que James Cameron subiría el listón con los efectos, pero estos efectos visuales son alucinantes. Un fotograma impresionante tras otro. Pero lo que más me ha gustado es que las proezas técnicas siempre están al servicio del personaje y de la construcción del mundo.

AVATAR: THE WAY OF WATER: Yeah never bet against James Cameron. Trying to spare hyperbole, but I’ve never seen anything like this from a technical, visual standpoint. It’s overwhelming. Maybe too overwhelming. Sometimes I’d miss plot points because I’m staring at a Pandora fish — Mike Ryan (@mikeryan) December 6, 2022

Sí, nunca apuestes contra James Cameron. Intento ahorrarme la hipérbole, pero nunca he visto nada igual desde el punto de vista técnico y visual. Es abrumador. Tal vez demasiado abrumador. A veces me pierdo puntos de la trama porque estoy mirando un pez de Pandora.

As an Avatar stan, I had high hopes for #AvatarTheWayofWater and for me it totally delivers. Sure it's a little long, but worth it for the gorgeous visuals, wonderful new characters. A total thrill. — Kara Warner (@karawarner) December 6, 2022

Como fan de Avatar, tenía muchas esperanzas puestas en 'Avatar: El sentido del agua', y la verdad es que cumple con creces. Es un poco larga, pero merece la pena por los magníficos efectos visuales y los nuevos y maravillosos personajes. Una emoción total.

So, #AvatarTheWayOfWater: Liked it, didn't love it. The good news is that 3D is good again (yay!), and the action is pretty incredible (especially in the final act). But many of the storylines feel like they have to stop and start, and the high frame rate was hit & miss for me. pic.twitter.com/eY4G76R1AJ — Amon Warmann (@AmonWarmann) December 6, 2022

Me gustó, pero no me encantó. Lo bueno es que el 3D vuelve a ser bueno (¡viva!) y la acción es increíble (sobre todo en el último acto). Pero muchos de los argumentos parecen tener que parar y empezar, y la alta velocidad de fotogramas me pareció un acierto y un fallo.

Avatar: The Way of Water is a never-ending visual spectacle.



It’s a better, more complex story than the first with solid emotion but the characters could grow a bit more. It’s definitely long, running on incredible visuals & techniques which are 3D’s best.#AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/ezySHunXOe — BD (@BrandonDavisBD) December 6, 2022

'Avatar: El sentido del agua' es un espectáculo visual interminable. Tiene una historia mejor y más compleja que la primera, con emociones sólidas, pero los personajes podrían crecer un poco más. Sin duda, es larga y se basa en técnicas y efectos visuales increíbles que son lo mejor del 3D.

I saw you #AvatarTheWayOfWater - if you think you've seen #Avatar think again. Only repeat from the OG is that 'never experienced anything like it' awe. Better than 1st? Easily. The 3D water world & creatures are so surreal it is downright moving. There's a major Titanic homage. pic.twitter.com/EInKRDeumD — Nikki Novak (@NikkiNovak) December 6, 2022

Ya vi 'Avatar: El sentido del agua' - si crees que has visto Avatar, piénsalo otra vez. Lo único que repite de la película original es ese sobrecogimiento de 'nunca experimenté nada igual'. ¿Mejor que la 1ª? Fácilmente. El mundo acuático en 3D y las criaturas son tan surrealistas que resultan francamente conmovedoras. Hay un gran homenaje a Titanic.

#AvatarTheWayOfWater es un espectáculo a la altura de 13 años de espera. Las escenas en el agua humillan a cualquier intento anterior de retratar el mundo submarino en el blockbuster y el tercer acto es increíble. Tengo debilidad por el inesperado homenaje a ‘Titanic’. pic.twitter.com/BnQZ1XcQ01 — Dani Mantilla (@danielmmantilla) December 6, 2022

Avatar The Way of Water: lol imagine being dumb enough to bet against James Cameron. or teen alien Sigourney Weaver. or giant whales subtitled in papyrus.



light years better than the first & easily one of the best theatrical experiences in ages. streaming found dead in a ditch. — david ehrlich (@davidehrlich) December 6, 2022

Imagina ser lo suficientemente tonto como para apostar en contra de James Cameron, de Sigourney Weaver como adolescente alienígena o de ballenas gigantes subtituladas en papyrus. Años luz mejor que la primera y fácilmente una de las mejores experiencias en cines en años. streaming encontrado muerto en una zanja.

Have now seen #Avatar twice and am overwhelmed by both its technical mastery and unexpectedly intimate emotional scope. Yes the world is expanded and sequels teased but the characters are most important. Cameron is in top form, especially in final act. Good to have him back. 🐟 pic.twitter.com/PR9drN5Zph — Drew Taylor (@DrewTailored) December 6, 2022

He visto 'Avatar: El sentido del agua' dos veces y estoy abrumado tanto por su maestría técnica como por su alcance emocional inesperadamente íntimo. Sí, el mundo se amplía y se anuncian secuelas, pero los personajes son lo más importante. Cameron está en plena forma, especialmente en el último acto. Me alegro de tenerle de vuelta.