Pixar sufre el mayor fracaso de su historia: 'Elemental' se pega un batacazo en taquilla más grande que el de 'Flash'

En Pixar no pueden estar nada contentos, ya que hace apenas unos días Disney despidió a decenas de trabajadores del estudio y a nadie le sorprendería ahora mismo que vuelva a suceder lo mismo en un futuro cercano. El motivo es que Pixar ha sufrido el mayor fracaso de su historia con el estreno de 'Elemental', hasta el punto de que casi ha logrado eclipsar la enorme decepción que ha sido 'Flash' en taquilla.

Datos preocupantes

El propio estudio esperaba que 'Elemental' arrancase con 35 millones de dólares, una cifra bastante floja para una película que ha costado 200 millones de dólares, pero es que ha acabado haciendo aún menos: 29,5 millones de dólares. Mucho va a tener que remontar en semanas posteriores y también en el mercado internacional, pues allí solamente se ha estrenado por ahora en un puñado de países.

A esos 29,5 millones hay que sumar los 15 millones adicionales que ha ingresado en los otros diecisiete mercados en los que se ha estrenado este fin de semana. Ahí se mantenido dentro del margen previsto, con 17 millones como la previsión más optimista y 12 como la más pesimista. Siguen sin ser buenos datos, eso sí.

No obstante, 'Elemental' tiene varias ventajas sobre 'Flash' a la hora de amortiguar un poco el golpe. Por un lado, todos esos otros países en los que todavía no se ha estrenado, seguramente porque Disney quería reservarla para una fecha más favorable -por ejemplo en España no la veremos hasta el próximo 14 de julio-. Por otro, el cine animado suele mantenerse mucho mejor en taquilla que otros títulos y su puntuación en Cinemascore es muy buena, lo cual invita a ser moderadamente optimistas.

Eso no quita para que esta primera toma de contacto haya sido mala, pues 'Lightyear' llegó el año pasado a los cines norteamericanos haciendo 50 millones durante su primer fin de semana y luego acabó siendo un fracaso sin paliativos. Y es que no puedes acostumbrar al público a ver tus nuevos lanzamientos en streaming, que es lo que pasó con 'Soul', 'Luca' y 'Red', y esperar que luego vuelvan como si nada a los cines.

