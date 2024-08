Las primeras impresiones de 'Alien Romulus' dividen a la crítica: de "la obra maestra de la ciencia-ficción terrorífica" a "lo más seguro, blando e insípido de la franquicia"

Según como lo mires, 'Alien: Romulus' puede ser considerada como la novena parte de la saga 'Alien', la sexta (si solo valoramos las películas que empiezan con el nombre) o la quinta (si no valoramos la saga 'Prometheus' o 'Alien vs Predator'). En todo caso, los fans de la saga de los xenomorfos están de enhorabuena, porque Fede Álvarez promete elevarla hasta nuevas cotas de grandeza con una especie de soft reboot que nos devuelve a los clásicos básicos. Pero, ¿qué le ha parecido a la gente que ya la ha visto?

Woody Alien

Tras la premiere, los invitados a la misma dieron sus impresiones, aunque, como tenemos que recordar siempre, suelen ser muy exageradas por la emoción del momento. Por ejemplo, Borys Kit, de The Hollywood Reporter, opina en Twitter que "tiene todas las grandes señas de identidad que esperarías en una película de Alien pero nunca parece que sirva a la nostalgia o el fanservice... e incluso va en una dirección nueva y loca. Fede Álvarez y el reparto han dado luz a la mejor película del verano".

En la misma línea está el crítico Eric Vespa cuando afirma que "es absolutamente espléndida y de alguna manera honra todas las películas que han venido antes. Cailee Spaeny y David Johnson son buenos protagonistas y los efectos del alien muy satisfactorios. El final será divisivo, pero me encantó. Muy fan". Sobre el final también habla Brandon Davis muy positivamente cuando dice que "tuve que recoger mi mandíbula del suelo en el tercer acto. Fue una locura. Guau".

No todo son alabanzas, y Matt Neglia ha dicho sobre ella que, a pesar de gustarle y considerarla "la más directa de la franquicia", está "vacía de cualquier profundidad temática, incorpora tantos guiños y momentos de fan service que se siente como un grandes éxitos en lugar de dar algo nuevo o profundo". Más duro es Brendan Hodges, de Next Best Picture, que la sentencia como "una obra de nostalgia gratuita, remezclando lo que ha venido antes con algunos momentos ocasionalmente fuertes, pero en una franquicia famosa por su rareza psicosexual, es lo más seguro, blando e insípido que la saga ha sido jamás".

Otros, como Jake Hamilton, están en un punto medio, alabando "algunos momentos realmente creativos" pero despreciando un final que "me dejó decepcionado", y añadiendo que se queda con 'Prometheus'. Amelia Emberwing, de IGN, está igualmente en ese punto de ni frío ni calor: "Es curiosa. Sustos efectivos, pero cada set piece parece un nivel de videojuego, la introducción a una atracción de un parque temático o un laberinto terrorífico. Los personajes tampoco me funcionan, y suele ser fácil que lo hagan".

Parece que, de primeras, 'Alien: Romulus' ha causado división. ¿Será "inteligente y sabia, tocando sutilmente sus grandes éxitos", como afirma Courtney Howard, "la obra maestra de la ciencia-ficción terrorífica", según Sean Tajipour, o más bien "una amalgama sucia de las precuelas de Scott y las primeras dos películas que lucha como puede para encontrar su propia identidad", como concluye Griffin Schiller? La respuesta, mañana mismo en cines.

