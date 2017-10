Taika Waititi explica cómo se hizo el sorprendente cameo de 'Thor: Ragnarok'

'Thor: Ragnarok' llegó a los cines españoles este pasado viernes 27 de octubre y en la nueva y muy divertida película dirigida por Taika Waititi hay muchas cosas que merece la pena destacar. Sin embargo, hay un detalle que no deja de ser una simple anécdota que ya fue lo más comentado a la salida del pase de prensa y seguramente haya sucedido lo mismo con la gente que ya ha tenido la oportunidad de verla. Una enorme sorpresa de la que ya conocemos todos los detalles sobre cómo llegó a materializarse -spoilers a partir de aquí-.

Tras derrotar a Surtur, Thor regresa a a Asgard, donde Loki se está haciendo pasar por Odin tal y como ya vimos al final de 'Thor: El mundo oscuro'. No obstante, lo que realmente llama la atención es el grupo de actores que están representando la muerte de Loki de una forma un poco alejada de la realidad. Lo que nadie estaba esperando es que el hermano del Dios del Trueno esté interpretado ni más ni menos que por Matt Damon.

Como es lógico, el responsable de 'Lo que hacemos en las sombras' ('What We Do In The Shadows') no ha tardado en recibir preguntas sobre cómo se decidió que el protagonista de 'Marte' ('The Martian') apareciese en 'Thor: Ragnarok', estando además el detalle de que Damon ya interpretó a un personaje llamado Loki en 'Dogma'. Lo primero que conviene aclarar es que su cameo aquí no es para nada un guiño hacia la cinta dirigida por Kevin Smith tal y como apunta Waititi: "No tenía ni idea. Me había olvidado por completo de eso"

De hecho, la idea inicial no era recurrir a esto, ya que inicialmente se escribió la idea para ser rodada sin ninguna celebridad en la escena -y ojo, que además Odín tiene ahí el rostro de Sam Neill, que ya trabajó con Waititi en 'A la caza de los ñumanos' ('Hunt for the Wilderpeople'), mientras que Thor está interpretado por Luke Hemsworth-, pero Waititi acabó dándose cuenta de lo siguiente:

La rodamos y entonces me dí cuenta de que podría ser más divertido si lo convertíamos en una broma interna en la que las estrellas de la misma también lo fueran en la Tierra. Me encanta especialmente la escena porque esos son algunas de mis personas favoritas y están ahí juntas en ese ridículo teatro.

Y lo cierto es que estuvo a punto de no suceder, ya que la llegada de Damon no tuvo lugar hasta que 'Thor: Ragnarok' ya estaba en pleno proceso de post-producción. Waititi se puso en el lugar de Loki y llegó a la conclusión de que querría a una gran estrella para interpretarlo. Por su parte, Brad Winderbaum, productor ejecutivo de la película, recuerda que estaban grabando algunas escenas adicionales para que todo quedase más claro en Nueva York cuando sucedió lo siguiente:

Un día, Chris (Hemsworth) le dijo a Taika (Waititi): "Oye, Matt (Damon) está en Nueva York y vendría". Así que lo grabamos de forma informal y tan pronto como se la mostramos al público, perdieron la cabeza.

Una buena prueba de que esas declaraciones de Waititi señalando que el 80% de la película estaban improvisadas tenía al menos algo de verdad. No obstante, cosas como ésta es lógico que Marvel las aceptase con alegría -sobre todo si se consigue así de fácil por el hecho de que Hemsworth y Damon sean buenos amigos-, ya más dudas tengo con otros cambios que seguro que le debemos a él.

