Cuándo sale el tráiler de 'Vengadores: La guerra del infinito' y el 80% de 'Thor: Ragnarok' fue improvisado

La próxima película de los Vengadores promete ser el mayor evento del cine de Marvel y los fans están ansiosos por ver el primer tráiler. Se mostró en la D23 Expo y luego en la Comic-Con de San Diego, pero a diferencia de Warner, que mostró un teaser de 'Liga de la Justicia' más de un año antes del estreno, Marvel ha decidido no lanzar públicamente el metraje de 'La guerra del infinito'.

Las reacciones en Internet han sido tan entusiastas que los seguidores se están conformando con las versiones filtradas de baja calidad; lo que sea por echar un vistazo al tráiler. Curiosamente, la calidad de la imagen es lo que más preocupa a Marvel y ésa es la razón por la que todavía no hemos visto el vídeo oficial. Así lo explica Joe Russo, codirector de la esperadísima película de los Vengadores:

Joe Russo da instrucciones a Chris Evans

"Todo lo que puedo decir es que cuando salga el material queremos que sea exactamente adecuado así que nos estamos tomando nuestro tiempo y trabajando en ese metraje porque, como puedes imaginar, el nivel de los efectos visuales en este adelanto no tiene precedentes. Había ciertas cosas en este metraje de la Comic-Con que funciona para un público específico como ése. Pero cuando amplias a un público mayor, tenemos que estar seguros de que ese material funciona. Estamos trabajando duro en eso, ahora mismo. No voy a dar una fecha porque quiero sorprender a la gente. Espero que sean pacientes con nosotros."

Teniendo en cuenta el calendario de estrenos distribuidos por Disney, la opción más probable es que Marvel reserve el lanzamiento del tráiler para presentarlo con 'Thor: Ragnarok', que llega a los cines el 3 de noviembre (27 de octubre en España). En cuanto a 'Vengadores: La guerra del infinito', estará en las carteleras en mayo de 2018.

'Thor Ragnarok' es puro Taika Waititi

No vimos el teaser de 'Vengadores 3' pero Marvel sí lanzó públicamente un nuevo tráiler de la tercera aventura de 'Thor'. El material sorprende porque parece algo fresco y único, alejado tanto de las anteriores películas del Dios de Trueno como de todo el cine de Marvel Studios. Su autor, Taika Waititi, ha realizado unas sorprendentes declaraciones donde afirma que gran parte de 'Ragnarok' fue improvisado en el rodaje:

"Diría que improvisamos el 80% de la película. Mi estilo de trabajo es que a menudo estoy detrás de la cámara, o justo al lado, gritando palabras a la gente. Como '¡Di esto!' o '¡Dilo de este modo!'. Directamente lanzo una frase a Anthony Hopkins. Me da igual. Un film como éste quieres que sea divertido. Intento aportar el tono y la sensibilidad de mis otras películas. Intento promover un tono familiar, muy suelto y colaborativo en el set. Mark Ruffalo terminaba de rodar un día, venía a verme y me decía: '¿Por qué no hemos sido despedidos todavía? Estamos haciendo las cosas más locas en esta película, ¿dónde está la llamada de teléfono?'."

Las palabras de Waititi llaman la atención tanto por tratarse de una superproducción, donde no suele haber riesgos de ese tipo, como por la reciente polémica relacionada con el spin-off de Han Solo. Según varias fuentes, Chris Miller y Phil Lord fueron despedidos por no seguir el guion y animar a los actores que improvisaran, algo que no gustó en Lucasfilm (propiedad de Disney, como Marvel). Claro, jamás sabremos si acertaron con esa decisión...

En todo caso, tanto los trailers de 'Thor Ragnarok' como el vídeo de la presentación en la Comic-Con con todo el reparto (puedes verlo más abajo) parecen demostrar que el método de Waititi ha funcionado y que Marvel acertó dejando el proyecto en manos del divertidísimo autor neozelandés.

Vía | Comicbook y Darhorizons