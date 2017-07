Así es el tráiler de 'Vengadores: La guerra del infinito' mostrado en la D23 e imágenes de los villanos

La D23 Expo de la todopoderosa Disney, desde el día 14 hasta hoy, día 16, nos está bombardeando constantemente con las más apetecibles novedades, invitándonos a salivar al ser conscientes de lo que se nos viene encima durante los próximos meses y años.

Después del nuevo material revelado sobre 'Los últimos Jedi', de sorprendernos con el tráiler de 'Una arruga en el tiempo', y tras el anuncio de la línea de estrenos de la compañía y los planes para Pixar, ha sido el turno de poner patas arriba el Universo Cinematográfico de Marvel con jugosas novedades de 'Vengadores: La guerra del infinito'; incluyendo el aspecto que tendrán sus antagonistas principales, y un tráiler que describimos a continuación.

El tráiler comienza con Thor herido e inconsciente flotando en el espacio. Los Guardianes de la Galaxia le atropellan mientras vuelan en la Milano. Thor —con el pelo corto que luce en 'Ragnarok'— queda atrapado en el parabrisas y Rocket propone despertarle utilizando los limpias. Después de meterle en la nave, el asgardiano despierta y espeta un "¿quién diablos sois?", para después añadir que "hay algo que va muy mal". Planos de gente muerta en las calles, de Loki sujetando el teseracto, de Peter Parker en el autobús del instituto con el vello de punta —¡sentido arácnido!—, de Iron Man trabajando junto a los Guardianes... todos ellos con cara de preocupación. Thanos llega a la tierra a enfrentarse a los Vegadores. Vemos a Spider-Man con un traje nuevo, sobre un objeto circular inmenso y al Capitán América con barba y nuevo vestuario para, después, cortar y tener a Peter sin máscara pidiendo perdón a Tony Stark. La Viuda Negra también ha cambiado; ahora es rubia. Thanos pelea con el Doctor Extraño, Star Lord y Iron-Man, a quien golpea duramente, y luego... un plano de Thanos sujetando cierto guantelete familiar para los fans de los cómics, y lanzando fragmentos de la luna a la Tierra. Entra el logo.

Tan sólo con esta descripción, y sin poder ver el tráiler, del que aún no se ha filtrado ni un mísero screener, ya podemos hacernos a la idea de la escala que tendrá 'Vengadores: La guerra del infinito', dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo; cinta que supondrá el principio del fin del MCU tal y como lo conocemos, y que debería llegar a nuestras salas el 4 de mayo del próximo año.

No obstante, el inmenso plantel de superhéroes que promete 'La guerra del infinito' no lo tendrá nada fácil para salir victorioso de su batalla, ya que Thanos, el principal villano de la franquicia al que llevamos siguiendo los pasos desde su aparición en la secuencia post-créditos de la primera 'Vengadores', no vendrá sólo.

Junto a él, llegará para arrasar la tierra su Black Order; un peligroso grupo de alienígenas bajo las ordenes de Thanos, que acompañan a su líder en sus cruzadas espaciales para arrasar diferentes mundos y obligar a sus habitantes a rendirle tributo. Hemos podido echar un ojo a su amenazador aspecto gracias a estas impresionantes esculturas que se han exhibido durante el panel del largometraje.

Para finalizar, os dejamos con el aspecto definitivo que tendrá Thanos en su puesta de largo, representado en este alucinante concept-art, que el artista Ryan Meinerding ha compartido en su cuenta de Instagram, y con un póster que ha trascendido en redes durante las últimas horas, pero que tiene toda la pinta de ser un fan-art —o eso queremos creer—.

La espera hasta el estreno de esta orgía superheróica se va a hacer, y perdonadme el juego rancio de palabras, infinita.