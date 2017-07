Impresionante tráiler de 'Una arruga en el tiempo': Disney ha encontrado su nueva franquicia

Disney no deja de lanzar novedades durante la exposición D23. Hace unas horas os hablábamos de todo lo referente a sus próximas producciones animadas -y ahí incluimos también a Pixar-, hace apenas unos minutos fue el turno de un emocionante vídeo detrás de las cámaras de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') y ahora toca centrarnos en 'Una arruga en el tiempo' ('A Wrinkle in Time'), pues ha lanzado su impresionante tráiler.

Basada en la novela homónima de Madeleine L'Engle, 'Una arruga en el tiempo' cuenta la historia de Meg Murry, una niña con la capacidad de viajar en el tiempo y el espacio que intenta desesperadamente encontrar a su padre, un científico a las órdenes del gobierno que ha desaparecido. Disney ha invertido más de 100 millones en ella para que luzca lo mejor posible y el tráiler invita a esperar un gran espectáculo.

Otro detalle importante es que detrás de las cámaras de Ava DuVernay, lo que supone un gran cambio en la carrera de la directora de 'Selma'. Además, el guion también tiene sello femenino, pues la adaptación corre a cargo de Jennifer Lee, la gran fuerza creativa detrás de 'Frozen'. Solamente con ese dúo ya merecería nuestra atención, pero también cuenta con otros alicientes con un reparto en el que destacan nombres como los de Reese Witherspoon, Chris Pine, Zach Galifianakis y Oprah Winfrey. En él también encontraremos a Mindy Kaling, Michael Pena o Gugu Mbatha-Raw**.

Eso sí, la auténtica protagonista de la función tiene el rostro de Storm Reid, una joven a la que ya pudimos ver en '12 años de esclavitud' ('12 Years a Slave'). La mala noticia es que 'Una arruga en el tiempo' aún no tiene fecha de estreno español, pero a los cines de Estados Unidos llegará el próximo 9 de marzo. Esperemos que aquí no se demore mucho más allá de esa fecha. Os dejo también el primer cartel de la película:

PD: La novela tiene cuatro secuelas, así que ya podéis dar por sentadas más películas si la adaptación de la primera entrega tiene el éxito esperado.