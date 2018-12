La taquilla es animada: Ralph y el Grinch se reparten al público

Aún no es Navidad pero ya se nota en el ambiente, sobre todo por los dulces y la fiebre consumista, y eso se refleja en la taquilla. El público de Estados Unidos está entregado a dos producciones animadas para todos los públicos: 'Ralph rompe Internet' y 'El Grinch', que escala una posición y se coloca 2º tras un mes en cartelera.

La nueva adaptación de la obra de Dr. Seuss, realizada por el estudio Illumination, ha superado los 200 millones de dólares en los cines estadounidenses; acumula 268M$ en todo el mundo. En cuanto a 'Ralph rompe Internet', la secuela de Disney es nº1 en el ranking norteamericano por segunda semana consecutiva y su total asciende a 175M$; todavía no ha llegado a países como España (lo hará este miércoles) pero su cosecha global es ya de 207M$ en dos semanas.

En el 7º puesto encontramos la única novedad en el TOP 10 del box office USA, 'Cadáver' ('The Possession of Hannah Grace'), el film de horror dirigido por Diederik Van Rooijen. No es un gran éxito pero su cosecha internacional ya supera los 10 millones de su presupuesto así que cabe hablar de otro rentable producto dentro del género.

El Grinch animado se carga a Superlópez en España

TOP 5 Weekend Provisional

1- El Grinch 1,8M€

2-Superlopez 1,7M€

3-Bohemian Rhapsody 1,2M€

4-Animales Fantasticos: Los crimenes de Grindelwald 0,9M€

5-Viudas 0,6M€

A falta de que la continuación de '¡Rompe Ralph!' llegue a nuestras salas, el Grinch animado conquista la taquilla española tras recaudar 1,8 millones de euros en su primer fin de semana. La cifra, no muy alta, le permite desbancar a 'Superlópez', adaptación de los tebeos de Jan que la semana pasada hizo el mejor estreno del año para el cine español. En 5º lugar entra 'Viudas', el primer y aplaudido thriller de Steve McQueen.